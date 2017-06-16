盤古氏三員工判刑 「受郭文貴指使騙巨款」

圖片版權 weibo/xigang court Image caption 大連西崗區法院周五對盤古氏三名高管及員工詐騙案宣判，涉及騙貸騙匯金額高達數十億。但判決書強調三人是「從犯」。

中國大連市西崗區人民法院周五（6月16日）在微博上公布了備受關注的郭文貴旗下北京盤古氏投資有限公司及其三名職員騙貸巨款案的審判結果。

該法院稱，根據《中華人民共和國刑法》、《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》的相關規定，以騙取貸款罪判處被告單位北京盤古氏投資有限公司罰金人民幣2.45億元；以騙取貸款罪、騙購外匯罪數罪並罰判處被告人呂濤執行有期徒刑二年三個月，並處罰金；以騙取貸款罪、騙購外匯罪數罪並罰判處被告人解洪淋執行有期徒刑二年，緩刑三年，並處罰金；以騙取貸款罪判處被告人楊英有期徒刑二年，緩刑三年，並處罰金。

呂濤為盤古氏投資有限公司副總經理，謝洪琳和楊英均為該公司財務總監。

法院判決稱，上述三人"受郭文貴指使，以虛假的合同、偽造財務報表、偽造印章等欺騙手段騙取銀行貸款，數額巨大"。但強調三人"在單位犯罪中，受郭文貴指使實施騙取貸款犯罪行為，應認定為直接責任人員，處於從屬地位，系從犯"。

盤古系新官司

中國新華社透露，除當天宣判的案件外，北京盤古氏投資有限公司、北京政泉控股有限公司有關人員涉嫌犯罪系列案又有三起案件被檢察機關提起公訴。

新華社稱，大連市檢察機關已決定對北京盤古氏公司有關人員涉嫌職務侵佔罪、故意銷毀會計憑證罪依法提起公訴，河南省開封市檢察機關已決定對郭文貴為實際控制人的河南裕達置業有限公司及職員涉嫌騙取貸款、票據承兌罪依法提起公訴。此外，該系列案中有關犯罪嫌疑人涉嫌強迫交易、行賄、挪用資金、非法拘禁等案件，有關司法機關正在依法推進中。

美國官司纏身

4月24日，中國財新傳媒及財新傳媒總編輯胡舒立通過律師在美國紐約高等法院起訴郭文貴誹謗。5月30日，財新傳媒及胡舒立的律師向法庭遞交動議，要求法庭命令郭文貴提供相關材料或證明這些材料不存在。紐約高等法院受理了該動議。

圖片版權 Weibo/pan shiyi Image caption 中國地產商潘石屹在擁有數千萬粉絲的微博上宣佈起訴郭文貴。

圖片版權 HNA website Image caption 對郭文貴最新的起訴來自海南航空集團。

中國房地產大亨潘石屹6月2日晚在社交媒體上透露，他已向紐約法院提出訴訟，控告郭文貴誹謗。潘石屹同時還在財新網博客上發表一篇公開信，解釋起訴郭文貴的原因。

6月7日，北京城建五建設集團有限公司等9間中國內地企業在紐約州高等法院向郭文貴和北京盤古氏投資有限公司和北京政泉控股有限公司等提起訴訟。狀書索償金額高達2.7億元人民幣，主要控告罪名包括，非法轉移資產，非法不當獲利。同時，原告還要求法院頒發禁止令，禁止被告轉移目前個人名下的財產。

中國海航集團6月15日深夜在其官方網站發佈聲明，將起訴流亡美國的中國富商郭文貴。該聲明稱，郭文貴對海航集團的誹謗，已經侵害了海航集團及員工的聲譽和合法權益。

"再爆料"？

在5月25日公布的視頻中郭文貴表示，"現在一方面我是通過來自北京的官方的'老領導'溝通來解決問題，另一方面，北京一個'工作組'已於昨天（5月24日）抵達華盛頓。這工作組以落實特朗普和習近平達成的政治協議為由，想盡一切辦法游說華盛頓，目的是將我遣送回國。"

視頻最後郭文貴還警告，"6月16日將向世界公布震撼世界的證據，而且這些證據已得到美國政府相關認證部門的鑒定。"

郭文貴稱，將於16號再次爆料，而政府此時進行審判就是為了阻止他繼續爆料。