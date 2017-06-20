郭文貴劍指「盜國賊」 意在點中共死穴？

圖片版權 BBC Chinese Image caption 由於有了自己的網絡媒體曝光和發聲渠道，郭文貴把來自中國的司法訴訟置於輿論關注和監督之下。

神秘富豪郭文貴網絡不斷爆料指責中共高層貪腐持續成為中共19大前中文網絡圍觀的熱點。郭文貴事件非常獨特，很難找到先例。在一個充斥權力資本的商海中崛起的巨富搖身一變成為一個法制和自由的鬥士，在這個意義上說，郭文貴同前俄羅斯首富霍多爾科夫斯基或有相似之處。

霍多爾科夫斯基其人在葉利欽時期做過總統顧問，石油部門負責人，最後成為擁有石油巨頭尤科斯的俄羅斯首富。普京上台後，霍多爾科夫斯基以欺詐和逃稅罪被判9年監禁，服刑8年後被普京特赦，流亡瑞士。兩年前在流亡中的霍多爾科夫斯基發起了"開放俄羅斯"運動，旨在聯合志同道合的俄羅斯人挑戰普京專權。他說該運動要促進俄羅斯的獨立媒體和法制。

但是在利用社交媒體直接同公眾溝通以及不信任主流媒體方面，郭文貴更像美國總統特朗普。他堅持通過網絡視頻直播避免讓自己的發聲受到編輯和其他干擾。和競選總統時期的特朗普一樣，推特的即時性和直接性為郭文貴贏得了大批追隨者。自今年初郭文貴開始網絡視頻爆料以來，其網絡支持者數量和受關注程度直線上升，郭文貴在中文網絡成了有數十萬關注的"網紅"。

司法壓力，高層權鬥

郭文貴在離開中國後開始通過網絡爆料同中國當局隔岸叫陣，避免了霍多爾科夫斯基在受當局政治和司法權力擺佈的被動。由於有了自己的網絡媒體曝光和發聲渠道，郭文貴把來自中國的司法訴訟置於輿論關注和監督之下。

在郭文貴不斷爆料的同時，北京也加大了對他的法律壓力。中國檢察機關對郭文貴在中國的公司僱員提起訴訟並作出判決。此外郭文貴還在紐約面臨來自海航集團，地產開發商潘石屹以及著名記者胡舒立的多起司法訴訟，以及9家中國企業要求郭文貴償還欠款的訴訟。

6月16日大連法院開庭審理北京盤古氏投資有限公司的高管。根據新華社報道，郭文貴被指挪用4億元資金，北京盤古氏投資公司的職員北指偽造文件幫助郭文貴舞弊。

同一天在河南開封，檢察機關對郭文貴控制的河南裕達發起公訴，裕達員工被指涉嫌騙取貸款以及票據承兌罪。郭文貴同裕達高官被指從7家銀行騙取貸款和承兌匯票，數額多達15億元。

對此郭文貴在16日通過明鏡新聞作視頻直播時指出，上述的司法訴訟不過是中共當局對他封口的手段。他在爆料中還出示了中國反腐最高官員王岐山妻子擁有美國居所和美國護照等"證據"，指王岐山是中國最大的"裸官"。

4月19日他在被中斷的美國知音直播採訪中出示錄音證據揭露中共最高領導人習近平同王岐山之間存在矛盾的高層政治內幕。

後來郭文貴在6月16日爆料中將中國今天的發展和繁榮歸功於過去江澤民和曾慶紅的領導，說江曾都是偉大的政治家。郭文貴大讚江澤民令許多人認為郭文貴背後的後台就是江澤民，郭文貴海外爆料是江派勢力阻擊中紀委的王岐山，試圖影響19大人事安排的努力的一部分。

圖片版權 AFP Image caption 郭文貴大讚江澤民令許多人認為郭文貴背後的後台就是江澤民

擁護者一般認為在江執政13年間，經歷南聯盟中國使館被炸的"五八事件"以及南海撞機等危機，維持了中美關係。江澤民時期開始遏制軍隊經商，大力懲治貪腐，發展軍工科技。

雖然郭文貴讚揚江澤民主政造就了中國經濟發展和繁榮，但他說江澤民時期的總理朱鎔基是"趙高、李斯式的人物"，是中國金融腐敗的始作俑者，是"欺騙老百姓的假清廉"。

英美媒體曾有過王岐山是朱鎔基的親信的報道。王岐山對朱鎔基過去的提拔投桃報李，後來在讓朱鎔基之子朱雲來在中國金融界擔任要職。

中共合法性喪失殆盡？

雖然習近平上台以來推動反腐運動被一些人說成是排除異己的政治鬥爭，但互聯網輿論環境中高官紛紛落馬已經為習近平贏得了相當的民間支持。左派人士更希望習近平反腐能夠淨化並挽救共產黨。

但郭文貴揭露"習王不和"以及揭示王岐山家族掌握萬億資產的"爆料"衝擊了18大以來當局通過大力反腐贏得的民眾信心和支持。因此儘管郭文貴在"郭七條"中一再重申支持習近平，但是關於中共高層萬億貪腐和"盜國"的爆料都容易讓人對中共體制的有效性產生懷疑。

海外評論人士曾節明評論說，中共的死穴在經濟而不在政治。他認為中共統治的基礎早已不是意識形態，而是提供經濟和利益的承諾，因此中共政權的支持者並不在乎它是不是真共產黨，也不在乎中國有沒有自由民主。

因此，在他看來，揭露當局不民主沒有憲政的效果都不大，而郭文貴在經濟方面的爆料卻能打到中共的死穴。而郭文貴也確實在爆料中提醒人們注意中國通貨膨脹背後的財富轉移和掠奪，他還警告，如果中國繼續允許"盜國"行為，就難避免突尼斯那樣的顏色革命。

但郭文貴本人似乎對發動改朝換代和革命並不感興趣，他一再說他追求的就是他所未的"郭七條"，即"四反三不反，反對以黑治國，以警治國，以貪反貪，以黑反貪；不反國家，不反民族，不反習主席"。他還說不會與民運和法輪功為伍，不會成立組織，也不參與政治。

Image caption 兩年前在流亡中的前俄羅斯首富霍多爾科夫斯基發起了"開放俄羅斯"運動，旨在聯合志同道合的俄羅斯人挑戰普京專權

中國過去30多年的經濟飛速發展的同時出現權力和資本結合的腐敗和社會貧富懸殊，也產生了大量像郭文貴這樣的億萬富翁。美國福布斯雜誌統計，2017年中國登上全球富豪榜的億萬富翁人數居世界第一。"有恆產者有恆心"，即使反出體制的富豪似乎也希望國家和社會穩定。

在流亡中的霍多爾科夫斯基在抨擊普京打壓民主和政治異見的時候說，沒有公平選舉和其他法律手段的情況下，改變俄羅斯只有革命一途。但是他強調說，那只是回歸法律的革命，必須是和平的革命。

儘管有對高層腐敗和社會貧富懸殊的批判，郭文貴似乎並沒有像許多政治異者和活動人士那樣從根本上否定中國體制的合法性。畢竟中國改開以來30多年經濟高速增長是中共自我論證合法性的主要根據。中國高速經濟增長同時伴以高於其他任何國家的消費水平增長。1981年以來中國貧困人口數減少了7.28億，佔世界脫貧人口的83%，這也是按照世界銀行貧困標凖得出的數字。

另外中國經濟發展促進了科技創新也是受到國內外媒體關注的事實。除了載人空間站、北斗導航等航天科技，中國企業在網絡技術和移動支付等新創新領域也取得受矚目的成就。