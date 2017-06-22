名噪一時 中國「立體巴士」最終「難產」

圖片版權 Photo by Imaginechina/REX/Shutterstock Image caption 其實早在2010年空中巴士的設想就已經出現，但直到2016年北京國際科技產業博覽會上這一創意才受到矚目。

中國的立體快速巴士曾被當作是未來城市的一絲曙光，如今它卻迎來即將報廢的命運。

立體巴士的初衷是想要設計一種可以在道路交通工具之上行駛的公交車，其它交通工具在其下方通行。

很多中國城市都面臨交通擁堵的問題，因此可以有效疏解交通的方案在中國有著很大的市場。

其實早在2010年空中巴士的設想就已經出現，但直到2016年北京國際科技產業博覽會上這一創意才受到矚目。

立體巴士曾一度被視為大眾路面交通工具的革命，因為它號稱可以滑行在其它交通工具上方，從而免除許多人每天數小時被困在路上的痛苦。

但近來有中國媒體報道稱，該項目的試驗場地將被徹底拆除。

報道稱工人們已經開始移除位於河北省秦皇島市的試驗軌道。

質疑不斷

圖片版權 Getty Images Image caption 去年立體巴士在秦皇島試驗之後曾獲得不少讚譽，但很快就遇到了對項目可行性與投資問題的質疑。

去年立體巴士在秦皇島試驗之後曾獲得不少讚譽，但很快就遇到了對項目可行性與投資問題的質疑。

許多人質疑這種汽車能否適應彎道及北京的過街天橋，還有人提出這種設計是否能負荷所有乘客的重量並對電池的壽命存疑。

也有說法稱並不清楚這一項目是否經過當地政府的批准，甚至有人懷疑整個項目就是一個投資騙局。

此前曾有中國媒體報道過，立體巴士背後投資人白志明擔任會長的"中國建設企業聯合會"曾經上過中國民政部"山寨社團""離岸社團"的黑名單，這一組織正是立體巴士項目的擔保方。

而項目發明人宋有洲只有小學學歷的事實也讓不少人對立體巴士的可行性畫上了問號。

雖然立體巴士這個項目看上去要走到盡頭了，但從各界對這一創意的廣泛興趣上可以看出，解決大城市交通擁堵問題的市場潛力巨大。