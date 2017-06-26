海航創始人陳峰指郭文貴爆料充滿謊言

圖片版權 xinhua Image caption 海航的創始人億萬富翁陳峰在20多年前創立了海航集團，索羅斯是早期的投資者。

郭文貴爆料後，海航集團創始人陳峰首次在媒體發聲，指流亡美國的富豪郭文貴的爆料充滿了謊言。陳峰曾經說，中國通過市場經濟仍然會實現社會主義和毛澤東的主張。

6月16日海航集團在紐約郡法院對郭文貴對該集團的腐敗指稱提出誹謗訴訟。兩個月前郭文貴在美國之音採訪中透露海航集團急劇擴張的背後有中共高層領導人及其親屬的利益瓜葛。

中國許多媒體隨後也發表調查報道說，海航頻繁併購擴張導致公司資產負債比增加，導致海航集團的股價下跌。

對於郭文貴對於中國反腐最高級官員王岐山的外甥，中共已故元老姚依林的孫子姚慶是海航大股東的指稱，陳峰完全予以否認。

另外對於郭文貴爆料中的海航神秘持股人貫軍，陳峰說他只持有公司很小一部分股份，不是重要的股東。

他還說在30多年前他同王岐山曾在中國農村發展信託投資公司共事，當時王岐山做過他的上級。他從王岐山那裏學到很多東西。不過陳峰說，自從王岐山成為中共高層領導後他們就很少見面。

陳峰說，中國政府打擊腐敗和金融舞弊令許多人感受到了壓力，這些人就開始造謠誹謗。

海航國際擴張

陳峰對南華早報記者說，如果你聽信一個受到國際通緝的逃犯的話，那就成問題了。如果看看海航集團的業務記錄，就明白郭文貴的爆料完全是子虛烏有。

不過彭博社報道，對於中國商業巨頭海外兼併，中國已經加強控制對他們的貸款銀行。

海航集團宣佈了300億美元的資產收購，成為包括希爾頓全球和德意志銀行的股東，受到了全球關注。

與此同時中國銀行業監督管理委員會已經要求銀行提供關於包括海航集團，大連萬達，安邦保險，復星集團等商業巨頭的海外貸款信息。

彭博社的菲克令認為，如果蘋果公司的融資來源突然被切斷，蘋果不會有大問題，因為蘋果公司可以用銀行存款和證券償付990億美元的債務，之後還有1580億美元的剩餘現金可供支配，可以用來投資無人駕駛汽車以及開發新型手集。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 郭文貴爆料透露海航集團急劇擴張的背後有中共某高層領導人及其親屬的巨大利益。

但同蘋果公司相反，中國的商業巨頭喜歡杠桿貸款。這些喜歡貸款進行收購的公司往往會出現負現金流問題。

在融資來源枯竭的情況下，熱衷於海外併購的中國大集團就會陷入捉襟見肘的地步，甚至可能崩潰。海航集團的創始人陳峰說流亡美國的富豪郭文貴對海航集團的爆料充滿了謊言。

「馬克思主義者」

海航的創始人億萬富翁陳峰在20多年前創立了海航集團，美國金融家索羅斯是早期的投資者。海南航空致力於在2024年前趕超國航，南方航空和東方航空，要成為世界最大的航空公司。陳峰希望海航集團在2020年躋身世界500強的前100強。

陳峰曾獲得"2005中國最佳商業領袖"，"亞洲最佳商業領袖"以及"優秀中國特色社會主義事業建設者"等稱號。2007年海南航空公司董事長陳峰曾在接受BBC中文網視頻採訪時說，雖然自己是成功的企業家，但仍然認為自己是個馬克思主義者。

海航集團董事局主席陳峰希望海航在2020年躋身世界500強的前100強

他說，像他那樣的中國商人正在用不同的手段實現毛澤東的主張，中國通過市場經濟仍然會實現社會主義。

陳峰當時在接受BBC採訪，談到了企業的社會責任，涉及達爾文主義，凱恩斯主義，馬克思主義理論。他指出，現代人為生活奔忙而失去了生活的價值。