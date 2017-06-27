劉曉波病重：各方敦促中國放人

圖片版權 EPA Image caption 劉曉波已經連續被監禁九年

美國敦促中國，給予病重的諾貝爾和平獎獲得者劉曉波人身自由。

劉曉波是一名詩人以及人權倡導者，被中國視為異見分子。周一（6月26日）消息指，他被確診患有晚期肝癌，獲准保外就醫，從監獄被轉送至遼寧瀋陽一家醫院。

這一消息引發多方反響，其中有很多是同樣被北京視為異見者的組織和人士。他們呼籲中國當局釋放劉曉波，並准許他出國就醫。

美國駐北京大使館一名發言人亦呼籲，停止對劉曉波妻子劉霞的軟禁——她自2010年以來一直被當局監視居住。

劉曉波在2008年組織發表呼籲結束中國一黨專政的《零八憲章》，之後在2009年以煽動顛覆國家政權罪被判以11年監禁。

他入獄一年後，被評為諾貝爾和平獎得主，但至今未能領獎。

中國外交部發言人陸慷星期二（6月27日）在例行記者會上表示，任何國家都無權「就中國內政指手畫腳」。

在被問到中國當局是否允許劉曉波前往美國接受治療的問題時，陸慷回應說，「中國是法治國家，在法律面前人人平等」，任何其它國家，「應尊重中國司法獨立和司法主權」，不得利用任何所謂的個案干涉中國內政。

陸慷還強調，中國政府對中國公民的出入境一向依法管理。

「不能做手術、不能做電療和化療」

周一晚間，一段發佈在社交網站上的視頻顯示，劉曉波妻子劉霞稱，劉曉波「不能做手術、不能做電療及化療」。視頻中可以見到，劉霞在哭泣。

目前劉曉波保外就醫的具體狀況不明，而遼寧省監獄管理局的聲明稱，中國醫科大學附屬第一醫院已經委派八名知名腫瘤專家組織救治小組為劉曉波制定治療方案。

劉曉波的弟弟表示，61歲的劉曉波在5月23日被確診為末期肝癌。律師莫少平則告訴香港《南華早報》說，劉曉波在確診幾天后被放出監獄。

「他沒有特別的計劃，只是在接受治療，」法新社引述莫少平說。

為改變而鬥爭－BBC駐北京記者麥笛文（Stephen McDonell）：

中國的大多數人從未聽說過劉曉波，因為這裏關於他的討論都被審查。他被釋放的消息過了一個月才公布，你就知道此事的敏感程度。

目前也顯示，他被轉送到醫院，不等於他的朋友和家人能夠去探望。

在1989年天安門廣場及其周圍的殘酷鎮壓過後，劉曉波被開車送到澳大利亞大使館門前，而一名澳大利亞外交官說，他必須選擇，是走還是留。

他決定不走，他相信自己從內部嘗試爭取改變可能會更有效。想要帶來一個非常不一樣的中國，這個願望令他付出了沉重的代價。

各方聲援

非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）在周二發表聲明，敦促中國政府應立即無條件釋放劉曉波以及他的妻子，准予他們自行選擇如何獲得治療。

圖片版權 Reuters Image caption 香港市民支援愛國民主運動聯合會（簡稱"支聯會"）周二在香港中聯辦附近示威，抗議中共對待劉曉波的方式。

圖片版權 Reuters Image caption 抗議者在香港中聯辦門前示威，呼籲中國當局立即無條件釋放劉曉波。

總部設在紐約的」人權觀察」中國部主任索菲·理查森（Sophie Richardson）在聲明中表示，中國政府錯誤監禁劉曉波，而且只在他病重才釋放他，罪責已經「進一步加深」。

劉曉波曾參與1989年的政治運動，並在天安門事件發生前呼籲學生離開廣場，避免與軍隊衝突，被認為是挽救了一些人的性命。

「八九民運」的另一個積極參與者王丹聯同另外14人於周一聯署發表聲明，要求中國政府以「基本的人道主義精神」，讓劉曉波到海外就醫。

香港市民支援愛國民主運動聯合會（簡稱「支聯會」）周二在香港中聯辦附近示威，抗議中共對待劉曉波的方式。

圖片版權 AFP Image caption 中國當局只允許劉霞對丈夫劉曉波進行短暫的間歇性探訪（圖為劉霞與律師莫少平乘車離開法院的資料照片）。

空椅子

諾貝爾獎委員會曾形容劉曉波是中國人權鬥爭當中「最傑出的象徵」。

他從未親身前往或由別人代領獎項，而頒獎當日，他的獎狀被放在了一張空的椅子上。

中國政府對於被中國當局列為罪犯的劉曉波獲獎甚為憤怒，這一度令中國與挪威的外交關係進入冰凍期。至2016年12月，兩國關係才重新進入正常化狀態。