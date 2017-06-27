溫州主教邵祝敏「被失蹤」？梵蒂岡深表關注

圖片版權 Getty Images Image caption 中國羅馬天主教徒希望國家與梵蒂岡的關係得到改善。

羅馬教宗對天主教地下教會溫州主教邵祝敏被"強制帶離"其教區和辦公室後被拘押在未知名地點的情況表示"嚴重關注"。

梵蒂岡發言人柏克（Greg Burke）表示，現年54歲的邵祝敏主教是在今年5月被當局抓走的。

梵蒂岡發言人表示，教區天主教會團體和主教家人既沒有他的消息，也不知道他被帶走的理由和被扣留地點。

梵蒂岡與中國雙方由於在主教任命問題上長期存在爭執而關係緊張。

中國認為梵蒂岡任命主教是干涉中國內政，中國當局還在沒有經過梵蒂岡認可的情況下自行任命主教。

梵蒂岡發言人柏克說，教宗「懷著極其焦慮的心情，關注著一段時間以來被強行帶離主教辦公室的溫州主教邵祝敏的個人情況」。

梵蒂岡聲明說，這件事對梵蒂岡與中國當局就天主教在中國的地位達成諒解的努力不利。

聲明稱，"希望邵祝敏主教能夠盡快返回教區，確保他平靜地履行牧職。我們所有人都應邀為邵主教祈禱，為中國教會的歷程祈禱"。

天主教亞洲新聞中文網說，一些教友擔心，邵祝敏被帶走是為了強迫他參加宗教學習班，迫使其加入被梵蒂岡視為"與天主教教義不符"的中國天主教愛國會。

邵祝敏主教是誰？

據梵蒂岡中文媒體天主教亞洲新聞報道，邵祝敏主教現年54歲，屬於非官方教會團體。他是梵蒂岡任命的溫州教區主教，但是沒有得到中國政府的承認。

報道稱，去年中天主教溫州教區的一位主教因病去世，梵蒂岡天主教教宗方濟各任命邵祝敏為中國溫州教區主教。

但是，邵祝敏主持的教會是沒有獲得中國政府承認的地下天主教會，這一任命沒有得到中國當局認可。

亞新社說，自三年前中國和梵蒂岡恢復對話後，這是梵蒂岡首次就一位被囚禁主教發表聲明。

中國的天主教徒人數估計約在900萬至1200萬之間，其中至少三分之一的人在地下教會敬拜。