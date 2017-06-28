美國國務院：中國是販賣人口最嚴重國家之一

你的器材不支持播放多媒體材料 販賣人口受害者講述經歷

美國國務院稱，中國在阻止人口販賣的問題上「未作出重大努力」，目前因販賣人口被指控的人數比過去少。

美國國務院發表年度販賣人口報告，將中國列為人口販賣最嚴重的國家之一。

該報告特別指出，一些朝鮮人可能通過販賣，被中國送回家。

中國可能因此面臨制裁，但中國表示反對美國對別國打擊犯罪工作「說三道四」。

報告中被列在第三級別的國家包括朝鮮、蘇丹和委內瑞拉，可能會因此失去一些人道主義之外的援助。不過美聯社報導指，總統豁免權可能意味著第三級別的國家並非總是會受到懲罰。

阿富汗、卡塔爾和馬來西亞被提升到第二級別，因為這些國家被指作出了努力，打擊有關的活動，並改善被販賣人口的狀況。

美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）表示，中國的級別被下調，「部分是因為它未有採取嚴肅的措施結束其在販賣人口問題上的共謀，其中包括位於中國境內的朝鮮強制勞改營」。

報告指，中國經常未經人口販賣調查，就將朝鮮人送回國，哪怕他們可能在回國後面臨虐待或處決。

蒂勒森說，估計有5至8萬朝鮮人在海外的強制勞改營工作，工時常常長達一天20小時。

雖然報告來自美國國務院而不是白宮，但它算得上是自總統特朗普在一月上任以來，美國對中國作出的最嚴重指責。

路透社報導指，特朗普對於中國在朝鮮問題上的不作為「越來越失望」，並正在考慮以貿易手段回應。

中方回應

中國外交部發言人陸慷在周二（6月27日）提前就即將發表的報告作出回應，重申人口拐賣問題不是新問題，中方打擊這類犯罪的決心「堅定不移」。

「中方堅決反對美方根據其國內法對別國打擊拐賣人口工作說三道四，」陸慷說。

「我們始終認為，拐賣犯罪是世界各國面臨的共同犯罪問題，任何國家都不可能獨善其身。中方願與各國一道，在相互尊重的基礎上加強合作，攜手打擊拐賣人口犯罪。」

報告還將香港列入第二類監察級別，這一評級受到香港特區政府反對。

「我們極度遺憾2017報告再一次未能就香港打擊販運人口的政策作出公平和客觀的評核，」香港特區政府發言人在一份聲明中表示，美國的評級對香港的有關工作有「錯誤的描述」，假設亦「毫無理據」。

「被識別的販運人口受害人數目相對較少正好證實了販運人口的問題在香港並不普遍。」

報告其他關於中國的發現：

新疆自治區持續有消息指，維吾爾族穆斯林正在被官員關入強制勞改營，而當地政府在2017年初已曾宣佈完全撤銷這一類行動；

去年，販賣性和勞力人口而被定罪的人比之前一年少；

政府有加強與外國政府的合作，應對人口販賣及並調查中國人被販賣出境的問題。

該報告涵蓋了180個國家，被指是阻止人口販賣行動上最全面的資源。

Image caption 聯合國機構調查顯示，販賣人口的來源主要來自東亞、非洲和南美洲

朝鮮問題－BBC國務院通訊記者芭芭拉·普萊特-厄舍爾（Barbara Plett Usher）

中國是被美國國務院下降評級的21個國家之一，這當中或許有好的理由。

北京在四年前曾經脫離美國人口販賣指數評估的最底層，但是之後一直在次低層的邊緣徘徊。

今年，報告認為北京並未做出足夠努力，保護受害人及控告販賣人口者。但是目前重點的政治事務是朝鮮問題。

特朗普政府已經開始關注朝鮮勞動者被迫在境外勞動的問題。其中很多都是在中國，工資直接由平壤領導層支付。所以國務卿蒂勒森選擇在他的評論中特別指出中國在這方面的紀錄，是一件有意思的事。