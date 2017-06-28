香港主權移交20年：習近平赴港保安有多猛？

圖片版權 AFP Image caption 7月1日的連串官方活動將以灣仔會展中心為核心。

中國國家主席習近平即將到香港出席主權移交20週年活動，主持新一屆特區行政長官與政府主要官員宣誓就職典禮。香港警方公布了安保安排。

習近平將於星期四（6月28日）抵達香港，目前其在港行程並未全數公布，但主要集中在灣仔北香港會議展覽中心一帶。香港媒體引述警方稱，該處將設立安保區，具體範圍不予透露，但屬「歷來最大」。

警務處助理處長（行動）鄭耀武星期三主動表示，安保區「都比過去類似的行動為大」，這是「鑒於近期國際恐怖襲擊形勢險峻」，但承認沒有情報顯示香港將成為恐怖目標。

香港警方已公布的安保手段包括一系列道路和停車點封閉措施，以及要求民航處在維多利亞港上空設立禁飛區。

香港主權移交20年

封路規模有多大？

香港警方與運輸署已頒布的封路安排都集中在香港島，主要圍繞灣仔北一帶，分三階段進行，至7月1日清晨全數實施後，整個會議展覽中心新翼與金紫荊廣場均不能乘車到達。

香港警方主動交待，香港島北部屆時交通將「非常擁擠」，要求市民「如無必要」切勿開車到有關範圍。

圖片版權 AFP Image caption 警方已在灣仔北豎立兩米高的「水馬」。

此外，警方還將在灣仔北周邊部分路段劃設臨時限制區，並封閉佔道車位與汽車上下客點。這遍及一些與灣仔北毫無關係的地點，例如：

龍和道天星碼頭停車場以北——這裏靠近中國解放軍駐港部隊中環軍營

龍匯道中信大廈對面——這位於添馬香港特區政府總部、立法會和行政長官辦公室建築群旁邊

大球場徑——這裏鄰近香港大球場

花園道纜車裏——這裏鄰近香港公園，也有山頂纜車車站

上亞厘畢道——這裏是律政司辦公室（舊特區政府總部）所在

堅尼地道近紅棉路——這裏是通往中國外交部駐香港特派員公署的必經之路

業發街近香葉道——這裏鄰近香港海洋公園和香港警察學院

這些封閉措施與習近平、彭麗媛夫婦的行程有多大關係，目前不得而知。但警方說明習近平所到之處都會在其到達前30分鐘清場。

而除了警方已公布的封路範圍外，來往機場的主幹道干諾道中早在本周初開始已有臨時鐵馬圍封行人路邊和人行橋靠近幹道一側橋邊，情況與5月中巴基斯坦總理謝里夫在北京出席一帶一路高峰論壇後訪港時相似。在其車隊通過之際，警方派員在這些人行道旁看守。

而據解放軍駐港部隊發出的另一份採訪邀請，駐軍將於星期五（30日）早上舉行慶祝活動，但具體活動形式、地點要待星期四才會通知媒體。

香港媒體普遍報道，習近平將到新界元朗的石崗軍營閲兵。參考前任國家主席胡錦濤赴港時的同類安排，閲兵式將在石崗機場的跑道上進行。

港府暫未發佈有關這場閲兵式的封路措施，但BBC中文網記者在通往石崗軍營的路上看到，當地原居民村村民已在沿途多個路口豎立斗大的歡迎牌樓。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 通往元朗石崗軍營的路上已豎起多座歡迎習近平的牌樓。

禁飛區是怎麼回事？

香港警方表示，已通知民航處從星期四早上起，在維多利亞港劃設臨時禁飛區，直到7月1日傍晚為止。

助理警務處長鄭耀武警告說，屆時要是發現禁飛區內有任何飛行物體，都會「視為恐襲威脅」，採取一切措施攔截，並稱將引用《民航條例》檢控違例使用無人航拍機者，被起訴者將要面對最高兩年監禁和5000港元罰款。

香港民航處發出的《航行資料匯編補充資料》（AIP suppliment）顯示，禁飛區縱向範圍介乎地面與平均海拔2000英尺（609.6米）之間，這意味著絶大多數平日飛經維港上空的民航飛機將不受影響。

而從橫向範圍看，禁飛區呈不規則多邊形，涵蓋了港島北中環至北角、九龍半島南尖沙嘴至九龍城整段海岸線，也包括太平山山頂。但直升機進出頻繁的港澳碼頭直升機場和九龍半島酒店直升機坪剛好位於禁飛區外。

與此同時，鄰市廣東深圳星期二也發佈了禁飛令，實施時間與香港維港禁飛區相近。深圳市政府的公告明言，這是為了「確保『香港回歸20週年慶典活動』安全順利舉行，防範無人機等『低慢小』航空器違法違規飛行滋事肇禍」。

去年5月，中國全國人大常委會委員長張德江到訪香港前夕，深圳警方宣稱一個犯罪團伙首腦承認受「香港反對派人士」所托購置無人機，「企圖在中央代表團赴港期間進行滋擾活動」。

採訪與示威安排有何特別之處？

圖片版權 EPA Image caption 香港政府新聞處表明記者登記採訪的個人信息將轉交警方。

港府新聞處稍早前邀請香港媒體與駐港外國媒體登記採訪時，表格上要求授權新聞處將記者個人信息轉交執法部門。香港記者協會與香港外國記者會等聯署去函新聞處長，指出張德江訪港時也沒有此等要求，要求撤回。新聞處回應稱，所有擬進入會場人士，包括嘉賓、政府人員、承包商和媒體代表，均得填寫大致相同的表格，個人信息填報與否屬自願性質。

助理警務處長鄭耀武星期四進一步說，習近平抵達會展中心時，媒體記者必須進入採訪區，而記者行為「與記者身分不相符」者，將被要求離開。

不過，鄭耀武並未說明「不相符」的定義，也沒有說明在採訪區的記者到底能否拍攝到習近平。此前中國高官赴港時，香港記者普遍會從十數米外的採訪區嘗試向有關高官喊叫提問。記者圈子近日也對採取這種方式提問會否遭逮捕議論紛紛。

《明報》引述香港記者協會主席楊健興說，警方暫時未交代具體採訪細節，難以評論採訪自由度有否收緊。他要求警方在保安部署上平衡記者採訪權利，基本要求是視線範圍內能見到習近平，期望記者可進一步向習發問。

示威區方面，警方只表示會在「數個地方」設立示威區，但示威人士能否看見習近平，鄭耀武說「沒啥關係」。

在過去中國高官訪港的示威請願安排中，民主派政團、民間活動人士等時有批評警方都把示威區安排在領導人「看不見」的地方。

澳門民主派被禁入境……有關係嗎？

每逢澳門治權移交週年前夕，以及最近張德江到澳門巡視前，香港民主派政治人物和記者入境澳門都容易被攔截，並以威脅澳門內部保安為由予以驅逐。

但就在這次香港政權移交週年之際，老牌民主派社團新澳門學社先後有三人被拒絶入境，包括擬到香港就診的理事長鄭明軒。

學社旗下網絡媒體《愛瞞日報》稱，鄭明軒被香港入境處告知「不符合入境條件」，將其遣返澳門，但並未說明具體如何不符合條件。學社聲明稱對港府此舉感到「憤怒和匪夷所思」，「相信事件與北京領導人即將訪港而作出的一系列過敏臨時部署有關」。

香港《明報》報道稱「入境處表示不評論個別個案，在處理每宗入境個案時均會依法及入境政策作決定」。