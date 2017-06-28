國際間積極活動 劉曉波有望獲准出國求醫嗎？

圖片版權 Reuters Image caption 香港市民到香港中聯辦外遊行示威要求中國當局釋放諾貝爾和平獎獲得者劉曉波。

自中國諾貝爾和平獎得主劉曉波因肝癌晚期獲保外就醫的消息傳出後，海外各方呼籲中國當局釋放劉曉波，讓他自由選擇治病地點與家人團聚。

周二（6月27日）抵達北京的美國駐中國新大使泰利·布蘭斯達德表示，美國希望看到劉曉波有機會到「別的地方接受治療」。

同一天，台灣陸委會發言人邱垂正也表態說，如果中國願意送劉曉波來台治療，「我們當然至表歡迎，也會提供最完善的醫療照顧。台灣有非常好的治療肝臟疾病專家」。

一直為劉曉波和中國另一個異見人士高智晟爭取獲釋的美國人權機構「現在自由」（Freedom Now）創始人傑拉德·簡瑟爾（Jared Genser）和流亡美國的中國異見人士、人權組織「公民力量」創辦人楊建利在美國《華盛頓郵報》刊登署名文章向美國總統特朗普喊話：親愛的特朗普總統，請讓劉曉波自由而死吧！

文章透露，正在瀋陽一家醫院接受治療的劉曉波「已經要求中國當局讓他與妻子一起前往美國治療」並呼籲「特朗普總統應該立即促請中國國家主席習近平出於人道理由答應劉曉波的要求。」

出國治療？

現年61歲的劉曉波是中國作家、教師和人權活動人士。他曾經參與八九民運，並在2008年參與起草「中國的人權宣言」《零八憲章》。劉曉波長期以來堅持非暴力方式爭取人權，呼籲政治改革，多次被捕入獄。

2009年劉曉波被中國當局指控「煽動顛覆國家政權罪」，判處有期徒刑11年，本次因癌症獲得保外就醫前關押在遼寧省錦州監獄。

2010年劉曉波獲得諾貝爾和平獎。諾貝爾委員會頒獎予他，表彰其「在中國為基本人權持久而非暴力的奮鬥」，「縱然身陷刑罰，劉曉波已經成為了方興未艾的中國人權奮鬥的標誌與豐碑。」

以往多年，劉曉波多次有機會離開中國，但他都選擇了留下。他如今因肝癌獲保外就醫，是否仍然堅持留在中國呢？

圖片版權 Facebook Image caption 在海外的中國異見人士公開一封據稱是劉曉波妻子劉霞今年4月寫下的短箋。

在海外的中國異見人士在社交網絡臉書上公開一封據稱是劉曉波妻子劉霞的親筆信箋。

上面寫道：「沒想到劉曉波同意跟我和劉暉（劉霞弟弟）一起離開，在有機會的時候，他非常擔心我的病。」

微妙回應

如果劉曉波果真願意離開中國，那麼中國當局又會採取什麼態度呢？

在公開場合，中國外交部發言人周三回應美國新駐華大使的話時，再次強硬表態說「既然劉曉波是個中國公民，我們為什麼要跟其他國家討論一個中國囚犯的問題。」

圖片版權 AFP Image caption 美國駐中國新大使泰利·布蘭斯達德表示，美國希望看到劉曉波有機會到"別的地方接受治療"。

不過，中國官方媒體通過英文渠道卻似乎透露出當局對劉曉波出國求醫問題的鬆動跡象。

黨報《人民日報》旗下小報《環球時報》英文版周三（28日）刊登社評稱：「劉曉波是宣揚政治對抗的中國異見人士的代表。他服刑多年，61歲蒙受肝癌之苦，從人道角度值得同情。」

該英文社論還認為：劉曉波長期與中國社會隔離。他幾乎是中國發展的局外人。「如果他願意去國外，這部分的原因可能是他被中國社會和憲政秩序邊緣化後感到絶望。」

社論說，如果劉曉波獲准到國外求醫，作為諾貝爾和平獎獲得者，他可以比其他異見人士更能讓西方公眾輿論批評中國。「但是另一方面，如果他離開中國，西方將逐漸對他失去興趣。魏京生、王丹和陳光誠都在出國後被邊緣化了。劉曉波也不會是個例外。」

中國國家主席習近平即將前往德國和俄羅斯訪問，並出席在德國漢堡舉行的20國集團峰會。

劉曉波會在此前後獲准到海外求醫嗎？外界對此似乎抱有一線希望。