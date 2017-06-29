習近平抵達香港：確保「一國兩制」行穩致遠

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平和夫人彭麗媛抵達香港國際機場

中國國家主席習近平周四（6月29日）中午抵達香港，開始為期三天的訪問。

習近平在機場發表講話稱，時隔九年我再次踏上香港這片土地，感到很高興。

「香港回歸祖國二十週年，這無論對國家還是對香港，都是一件大事，喜事，」他表示，此次訪港主要目的有三個，一是表示祝福，熱烈祝賀香港特別行政區成立二十週年取得的巨大成就，衷心祝願香港再創輝煌；二是體現支持，二十年來，中央一直是香港的堅強後盾。中央將一如既往支持香港發展，改善民生；三是謀劃未來。我們願同香港各界一道，回顧香港二十年來不平凡的歷程，總結經驗，展望未來，確保「一國兩制」行穩致遠。

中國國防部發言人吳謙當天宣佈，中國第一艘航母「遼寧號」將到香港參加解放軍進駐香港20週年的慶祝活動。

圖片版權 EPA Image caption 習近平在機場發表演講稱，此次訪問將回顧香港二十年來不平凡的歷程，總結經驗，展望未來，確保「一國兩制」行穩致遠。

圖片版權 EPA

抗議活動

你的器材不支持播放多媒體材料 中國領導人習近平抵港前夜，示威者在慶祝儀式舉辦地金紫荊廣場舉行抗議活動，一些示威者被警方逮捕。

習近平訪問香港前夕，灣仔金紫荊廣場星期一遭遇示威，紫荊花雕塑被抗議人士以黑布包裹。

據香港媒體報道，在示威人士掛上黑布期間，多名保安人士試圖阻止但不成功，雙方一度爭持。後來警方到場拆除黑布，示威人員散去。

給金紫荊掛黑布的示威者包括香港學生運動領袖、「香港眾志」秘書長黃之鋒、成員周庭，以及「人民力量」譚得志和「社會民主連線」成員等多名人士。

主要行程

習近平將參加香港出席主權移交20週年系列活動，其中的重點是主持新一屆特區行政長官與政府主要官員宣誓就職典禮。

根據香港警方公布的安保安排，他的活動主要集中在灣仔北香港會議展覽中心一帶。

據香港媒體報道，習近平的主要活動可能包括：

周四抵達香港後下榻灣仔君悅酒店，視察西九文化區，會見現屆主要官員及候任班子，出席特首梁振英在禮賓府所設晚宴；

周五早上前往石崗軍營，檢閲解放軍駐港部隊。前往八鄉少警活動中心與青少年見面。下午在會展中心會見中央駐港人員並會見政商各界人士，晚上出席港府歡迎晚宴和文藝晚會；

周六出席金紫荊廣場升旗儀式，主持新一屆特區政府宣誓就職儀式，為新特首林鄭月娥及其班子監誓，隨後視察港珠澳大橋等基礎設施。習近平夫人彭麗媛有可能探訪學校或老人中心。

不過上述行程沒有得到中央政府官方公布。

香港媒體《明報》還專門披露說，有10名泛民派立法會議員將出席歡迎晚宴。這些議員已表示希望屆時能向習近平遞交一封「傳達港人意見」的信。

香港警方與運輸署已頒布的封路安排都集中在香港島，主要圍繞灣仔北一帶，分三階段進行，至7月1日清晨全數實施後，整個會議展覽中心新翼與金紫荊廣場均不能乘車到達。

圖片版權 AFP Image caption 警方已在灣仔北豎立兩米高的「水馬」。

圖片版權 Reuters Image caption 示威者爬上紫荊廣場的紫荊花雕像張貼抗議標語，後被帶走。

圖片版權 EPA Image caption 香港學生領袖黃之鋒被警察拖走。

香港警方主動交待，香港島北部屆時交通將「非常擁擠」，要求市民「如無必要」切勿開車到有關範圍。

此外，警方還將在灣仔北周邊部分路段劃設臨時限制區，並封閉佔道車位與汽車上下客點。這遍及一些與灣仔北毫無關係的地點，包括：

龍和道天星碼頭停車場以北——這裏靠近中國解放軍駐港部隊中環軍營

龍匯道中信大廈對面——這位於添馬香港特區政府總部、立法會和行政長官辦公室建築群旁邊

大球場徑——這裏鄰近香港大球場

花園道纜車裏——這裏鄰近香港公園，也有山頂纜車車站

上亞厘畢道——這裏是律政司辦公室（舊特區政府總部）所在

堅尼地道近紅棉路——這裏是通往中國外交部駐香港特派員公署的必經之路

業發街近香葉道——這裏鄰近香港海洋公園和香港警察學院