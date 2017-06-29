香港主權移交20年：香港人去或留？

你的器材不支持播放多媒體材料 香港主權移交20年：回流港人的掙扎

主權移交前，香港曾經歷移民潮，不少香港人帶著家小，往外地定居生活。不過在這些年間，不少人選擇回流香港。

面對香港各種問題，包括房價及政治環境，這些又再次在十字路口，躊躇到底要不要再次離去。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港主權移交20年：決定求去的香港人

另外，在香港出生、長大的混血兒方禮倫，一直認為自己是香港人，但近年香港政治環境急速變化，令他決定離開故鄉。為甚麼他作出這樣的選擇？

BBC中文記者蔡曉穎、葉靖斯報道。