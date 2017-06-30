香港主權移交20週年：為什麼BBC中文網不說「回歸」？

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2017年是英國將香港主權移交中國20週年，中國政府與香港特區政府舉行大規模的慶祝活動，紀念「香港回歸」和特別行政區成立20週年。

在此期間，不少網友提出BBC中文網為什麼使用「主權移交」，而不使用「主權回歸」？BBC中文網編輯綜合網友提出的問題，根據不偏不倚的原則，盡可能對這個問題做出如下解釋。

「移交」與「回歸」有何分別？為什麼BBC中文網的用詞是「香港主權移交」？稱呼澳門移交時又為何不同樣是「主權移交」而是」治權移交「？

香港主權移交20年

「使用『香港回歸』有何不妥？」

首先從1984年12月19日在北京簽署的《中英聯合聲明》說起。

《聲明》第一條：中華人民共和國政府聲明：收回香港地區（包括香港島、九龍和「新界」，以下稱香港）是全中國人民的共同願望，中華人民共和國政府決定於1997年7月1日對香港恢復行使主權。

《聲明》第二條：聯合王國政府聲明：聯合王國政府於1997年7月1日將香港交還給中華人民共和國。

這裏確立了中國「對香港恢復行使主權」與英國「將香港交還給中國」兩個立場。《中英聯合聲明》作為兩國締結之條約，說明兩國經談判後均同意這兩種表述。

使用「主權移交」一詞，只是描述兩國之間移交香港的雙方面行為：英國放棄香港主權，中國恢復行使對香港主權。

圖片版權 AFP Image caption 1984年中英兩國就香港前途問題達成共識，具體如何描述則是「各自表述」。

「回歸」一詞除了民間應用外，主要出現於中方單方面自主的文件與場合，例如主權移交當天凌晨，香港特區臨時立法會通過的《香港回歸條例》。

以「回歸」來形容香港從英國移交中國並不合適，還存在著台灣因素——台灣長期強調三份關於香港主權條約的正本都在台灣，重申中華民國合法擁有香港主權。

不過，台北政府在1997年6月發佈的《中華民國政府對「九七」香港情勢的立場與政策說帖》指出，英國將香港「交還中華民族」，「對此一結果，中華民國政府表示欣慰」。

這份說帖所使用的字眼是「香港移交」，但沒有提及是移交主權、治權還是其他。台灣當時仍由國民黨執政，兩岸雖然有包含「一個中國，各自表述」的「九二共識」，但畢竟台北並不承認北京。

因此，「主權移交」這一字眼最能充分描述事實，而最小程度上牽扯立場問題。

「為什麼不講『特區成立多少週年』？」

無論是「移交」還是「回歸」，特區成立都只是這件歷史事件的一部分。

香港主權移交從英國的角度看，涉及解散香港政府、解散香港立法局、英軍撤離香港等細節。

從中國的角度看，涉及成立香港特區政府、香港特區臨時立法會遷回香港開會辦公、解放軍駐香港部隊進駐香港等。

「BBC在澳門問題上使用『治權移交』是否雙重標凖？」

那要先從1987年3月26日簽署的《中葡聯合聲明》說起。它與《中英聯合聲明》有一個顯著分別：

《聲明》第一條：中華人民共和國政府和葡萄牙共和國政府聲明：澳門地區（包括澳門半島、凼仔島和路環島，以下稱澳門）是中國領土，中華人民共和國政府將於1999年12月20日對澳門恢復行使主權。

中葡兩國在簽署聲明時一致同意澳門主權屬於中國，不存在交還。

圖片版權 ROBYN BECK Image caption 澳門幾乎不曾存在過主權問題，只有治權問題。

而在歷史上，葡萄牙實際只是佔據澳門，澳門既非租借，也非割讓。1974年葡萄牙爆發康乃馨革命後，1976年里斯本政府先後透過頒布《澳門組織章程》和《葡萄牙共和國憲法》，定義澳門為葡萄牙管治下的中國領土。因此，1999年葡萄牙是向中國移交澳門的治權。

在澳門的語境下，「治權移交」或「管治權移交」這一詞語還是獲得官方承認採用的措辭：

雖然進入了官方字眼範疇，但「治權移交」一詞畢竟同樣只是在描述澳門移交的事實本質，因此不牽涉立場與感情色彩問題。