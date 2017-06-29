末代港督彭定康如何看香港主權移交20年的「一國兩制」？

你的器材不支持播放多媒體材料 香港主權移交20年：當時BBC如何報道？

末代香港總督彭定康（Chris Patten）在香港主權移交20週年前夕接受BBC國際台電台採訪，表示世界不能忽視香港爭取民主、捍衛法治的行動。

彭定康也說，世界應該關注中國怎麼做。

彭定康回憶1997年離開香港的那一夜，他在不列顛尼亞號上向碼頭上的人告別，英國王儲查爾斯王子幽默地問他：「你和所有的香港人打網球嗎？」這讓他回憶起在香港的五年，表示這是他和妻子一生中最快樂的時光。

中國國家主席習近平到訪香港三日，將出席香港特區成立20週年慶祝活動。彭定康認為北京政府近年來對於「一國兩制」更多的是談「一國一制」。在主權移交的頭幾年實行「一國兩制」。但在習近平上台後，香港的「一國兩制」越來越差。

「北京政府從來沒有真正探討香港的制度」，香港人很了解香港的多元性、法治、政治責任、反腐敗，言論自由與公民社會，以及香港身為一個城市本身的活力。不只是過往的一代人，年輕世代也認同這些價值，彭定康對此印象深刻。

圖片版權 EPA Image caption 周一早晨給金紫荊掛黑布的示威者包括香港學生運動領袖、「香港眾志」秘書長黃之鋒、成員周庭等多名人士。

彭定康說他欣賞黃之鋒及其它爭取民主人士，但不認為民主等同爭取獨立，這樣可能會失去認同民主的支持者。獨立最終是會失敗的，因為香港畢竟不是一個國家。

彭定康表示，爭取民主、保護香港法治及程序正義的行為，以及在香港特首持有不同意見的情況下仍保障人民不會在香港街頭被綁架，這些都是非常重要且不容世界忽視的。

他表示香港越來越多民主派人士抗議，北京政府應該為此負責。

「會造成今天這種局面，是人民期待有人來負更大的責任，但政府沒有和這些人民對話。」 如果香港政府在2014年（即「佔領中環」期間），能夠和民眾有效對話，做好和民眾溝通的凖備，也許可以讓現在這種抗議的局面不要發生。但彭定康認為當時北京阻止了這種對話的可能。

「如果你沒有用對待成人的方式對待人民，他們會越來偏激。」彭定康認為香港人民的本質是平和且負責任的，「但如果你沒有如此的對待他們，就不應該意外成千上萬的人會走上街頭。」