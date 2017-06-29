中國男乒又棄賽 全隊「被退賽」？

圖片版權 Facebook Image caption 國際乒協在臉書上宣佈中國男隊全體退賽。

中國男乒又退賽了。這次不是球員、教練個人擅自作主，而是中國乒乓球協會決議，男隊全數退出7月2日開始的國際乒聯職業巡迴賽澳大利亞公開賽。

消息不脛而走。國際乒聯網站、中國乒協官網、各大門戶網站，還有球員個人微博，都公布了這個消息。網民最初反應基本上是表示不解、不滿，大部分留言都是懟乒協，質問球隊"被退賽"到底為什麼？

中國乒協官網公告說，決定男隊退賽，進行"必要休息調整"，主要是考慮到"主要運動員連續參賽帶來的身體過度疲勞，加之傷病困擾，不具備參賽的競技狀態"。

6月23日，在成都舉行的菁英航運2017國際乒聯世界巡迴賽中國公開賽男子單打16進8的比賽中，馬龍、樊振東、許昕三位中國乒乓球隊男隊員在未經中國乒協批准的情況下，擅自放棄參賽。事件的調查仍在進行。

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成都退賽風波後，國家體育總局、中國乒協、國家男隊劉國梁先後表態，有批評有道歉。

總教練劉國梁三天後發聲，為隊員擅自棄賽舉動致歉，同時表示深為感動，並強調支持體育改革。

他通過個人微博帳號表示， 對運動員、教練員的棄賽行為承擔責任，並聲明決不會為了自己的總教練職務而影響改革推進，一切從大局出發，為推動乒乓球項目和體育事業改革盡一己之力。

中國乒協官網上發表他這則聲明的當天，也貼出兩篇文章：《理性表達訴求才是正道》，《體育改革沒時間等待》。

輝煌和危機

新加坡《聯合早報》的微信公號「獅說新語」轉發署名於澤遠的評論指出，中國乒協說乒乓球隊存在「深層次問題」而沒有展開細說，但人們已經知道的是，不到一個月時間，這支全中國人以以為驕傲的球隊就爆出孔令輝涉訟被停職和主力隊員教練員集體罷賽，隱隱透出「輝煌背後的危機」。

而且，支撐這種輝煌的是中國體育的舉國體制，集泱泱大國雄厚的人財物煅造出幾個明星去奪金牌，對草根階層的體育運動開展並無多大裨益，正需改革。

作者認為，輿論同情球員並不能改寫「罷賽嚴重違反職業道德、不尊重觀眾的本質」，把罷賽說成正義行動，是「有意無意地混淆概念」，不但損害觀眾利益，更暴露出職業素養的欠缺和管理體制上的缺陷。

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不過，國際乒協官網宣佈中國男隊全體退賽消息後，也有澳洲球迷表示不解和遺憾，對國際乒協的不滿也未加掩飾。

球迷Mick Rhodes抱怨說，棄賽、退賽的唯一受害者是買票看球賽的觀眾，中國乒協決定男隊撤出澳洲比賽的行為跟之前隊員個人罷賽，客觀效果上沒區別。

一條跟貼顯示， 網友slym不同意把中國男乒隊員個人罷賽稱作「壞行為」。

男隊退賽的同時，中國女隊仍將按計劃在澳大利亞黃金海岸參加國際公開賽，參賽隊員包括世界排名第3的朱雨玲，還有陳夢、陳幸同、顧玉婷、張薔和王曼昱。

中國男隊退出本次澳大利亞公開賽後，日本選手水穀隼、丹羽孝希、中華台北選手莊智淵、白俄羅斯選手薩姆索諾夫將作為男子單打前4號種子出戰本次比賽。

有網友指出，中國男隊退賽，得益者是這些原來沒機會出頭的選手。