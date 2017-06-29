中國駐英大使：不要光盯著心懷不滿的香港人

圖片版權 EPA Image caption 習近平訪問香港期間，親中人士打出歡迎橫幅。

香港舉行大規模慶典，慶祝主權移交20週年之際，中國駐英國大使劉曉明接受BBC採訪，就香港「一國兩制」重申中國方面的立場。

在BBC第四電台晨間時事節目《今日》周四（6月29日）的採訪中，主持人約翰·漢弗裏首先發問：中國承諾香港的「一國兩制」是不是越來越變成「一國一制」了？

對此，劉曉明回答說，當然不是「一國一制」，而是「一國兩制」，而且非常成功，中國政府兌現了對香港的所有承諾，保證了香港的社會、經濟、生活方式和法治。「與20年前相比，香港好多了。香港的人均壽命大大增加，超過了很多發達國家。香港人壽命更長，過得更加幸福了。」

主持人引述香港前政務司司長陳方安生的話說，香港在過去20年民權、司法獨立等逐漸被侵蝕，給人的印象是中國決心收緊對香港的管控，有很多證據，不是嗎？

劉曉明不同意陳方安生的這種說法。他說，香港從前沒有選舉，而過去二十年來，已經有五次選舉。

圖片版權 EPA Image caption 香港民主人士在習近平訪問香港期間集會，要求釋放前一天在金紫荊廣場被拘捕的抗議者。

劉曉明說：「看一個社會有沒有自由，應該看大的方面。不能光盯著心懷不滿的人、那些有怨言的人。」

打擊港獨

為了表示對香港主權移交20週年紀念日的重視，中國國家主席習近平周四（6月29日）抵達香港參加慶祝活動。

習近平在會見香港政府、司法、立法機關的代表時堅持，一國兩制在香港的實踐非常成功，並高度肯定特首梁振英及其管理團隊的工作，特別表彰梁振英班子「穩妥處理了一系列重大政治法律問題，有效打擊了港獨勢力。」

習近平訪問香港前夕，灣仔金紫荊廣場星期一遭遇示威，紫荊花雕塑被抗議人士以黑布包裹。

據香港媒體報道，在示威人士掛上黑布期間，多名保安人士試圖阻止但不成功，雙方一度爭持。後來警方到場拆除黑布，示威人員散去。

給金紫荊掛黑布的示威者包括香港學生運動領袖、「香港眾志」秘書長黃之鋒、成員周庭，以及「人民力量」譚得志和「社會民主連線」成員等多名人士。