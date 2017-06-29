患絶症的諾獎得主劉曉波希望出國就醫

圖片版權 EPA Image caption 在香港舉行了聲源劉曉波的抗議

據他的朋友說，身患絶症的中國的諾貝爾和平獎得主劉曉波希望被允許去國外治療肝癌。劉曉波的朋友說，劉曉波的妻子正式要求離開中國，但是不清楚當局是否會批准。

61歲的劉曉波因病被保釋後一直在醫院接受治療。

劉曉波因為要求中國建立多黨民主制並且尊重人權在2009年以"煽動顛覆國家政權罪"被監禁。一審被判處有期徒刑11年，二審維持原判，一直在遼寧省錦州監獄服刑。

在德國居住的活動人士廖奕武在推特上發表了一份有劉曉波妻子劉霞簽名的聲明，聲明說她希望同丈夫和她的兄弟離開中國。

廖奕武說，"出國治病是他們最迫切的心願，千真萬確，曉波說死也要死在西方。"

報道說，一個月前當劉曉波被診斷患癌症後就被送到遼寧省的瀋陽醫院接受治療。

遼寧政府最近發佈的聲明說，8位腫瘤專家參加了對劉曉波的治療。

圖片版權 AFP Image caption 劉曉波和他的妻子劉霞（右）在2002年10月攝於北京。報道說劉曉波夫婦希望離開中國

報平安視頻

中國司法部官員說，劉曉波的家人對治療滿意。一個網絡出現的顯示劉曉波獄中接受治療，並對治療人員表示感謝的視頻。許多人猜測這個由官方發佈的視頻旨在證明劉曉波在獄中獲得良好待遇。

在美國的富豪郭文貴4月份網絡爆料指責中共高層腐敗時，網絡也出現類似有官方背景的視頻。落馬的國家安全部副部長馬建在視頻中揭露郭文貴行賄。河南官員王有傑和石發亮揭發郭文貴的為人。

這次網上流傳的視頻顯示，劉曉波在獄中打羽毛球、跑步鍛煉，做體檢和醫院檢查，醫生細心專業地為劉曉波體檢。

劉曉波還在視頻中說，"我還是覺得我到這來，無論是戴隊還是靳隊真是對我很關心、很好，特別是對我的身體很（關心），真是很好。說實在的，從我內心來講我挺感激（他們）。"

在視頻中，劉曉波的妻子劉霞探視時，劉曉波還告訴劉霞："我體檢、抽血、做彩超挺好的。"

報道說，一位接近劉曉波和劉霞的消息人士認為劉曉波在視頻中的談話被"斷章取義"，視頻畫面似乎來自監控攝像機。

這位消息人士說："或許他們一開始拍攝視頻是要向展示給上級領導看，而現在則用來反駁那些批評中國政府沒盡最大努力避免劉曉波罹患肝癌的人。"

"干涉內政"

圖片版權 AFP Image caption 劉霞（同律師莫少平）獲准短暫探視劉曉波

官員說劉曉波身體脆弱，不適合國外旅行。不過外國外交官說，不應該把劉曉波和劉霞同外部世界隔絶，應該有去海外接受治療的自由。

有海外維權組織擔心劉曉波在中國得不到充分的醫療照顧。大赦國際等國際人權組織呼籲中國政府盡快釋放劉曉波，讓他到國外就醫。

周二美國呼籲中國給劉曉波及其妻子"真正的自由"。新上任的美國駐華大使布蘭斯塔德說，美國希望見到劉曉波能出國接受治療，並強調中美兩國必須在人權問題上合作前進。

不過中國外交部作出回應，警告外國不要"利用任何所謂的個人案件干涉中國內政"。

劉曉波在2010年獲得諾貝爾和平獎，諾貝爾獎委員會說這位被囚禁的異見人士是中國人權奮鬥的"最好象徵"。

劉曉波在囚禁中不能參加諾貝爾獎頒獎儀式，在頒獎儀式上放在台上的一把空椅子代替劉曉波受獎。

中國政府認為劉曉波是刑事罪犯，諾貝爾委員會授予劉曉波和平獎令中國憤怒。