特朗普上台後首次對台灣軍售逾14億美元

圖片版權 Getty Images Image caption 這是特朗普上任後第一次的對台軍售。圖為美國國會大廈。

美國對台灣的14億2000萬美元軍售案送交國會，這是特朗普上任後第一次對台軍售。中國已表達強烈不滿。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）表示，在周四（6月29日）向國會提出包括為早期預警雷達提供技術支持、反輻射導彈、魚雷以及SM-2導彈零部件等七項軍售案，金額達到14億2000萬美元（約新台幣427億元）。

諾爾特稱軍售是展現美國「對台灣自我防衛能力的充分支持」，但美國「長久以來」認同北京而非台北的「一個中國」政策不變。

台灣總統府周五（6月30日）表示，歡迎美國對台軍售，對於美國政府履行對台灣的「台灣關係法」及「六項保證」，台灣方面表示感謝。總統府稱美國對台軍售是「讓台灣在捍衛台海和平穩定現狀上更具能力與信心」，希望在此基礎上與北京展開有意義的對話，期許兩岸關係良性發展。

《台灣關係法》是美國於1979年承認中華人民共和國政權，終結與中華民國（台灣）的正式外交關係後，用來規範美國政府對台灣政策的國內法，由美國前總統里根在1982年提出。

根據《台灣關係法》，美國的政策目標之一是維持台海穩定和平，持續提供台灣必要的防禦武器，讓台灣有能力抵禦可能危害台灣安全、社會及經濟的武力侵犯和脅迫。

「六項保證」

美國不會設下結束對台軍售的日期

不會更動《台灣關係法》的條款

不會在做出對台軍售的決定之前與中國大陸協商

不會做台灣與中國大陸的調解人

不會改變對台灣主權的立場，也就是這個問題必須由中國人自己和平解決，美國不會壓迫台灣和中國大陸談判

美國也不會正式承認中國人對台灣的主權

軍售案已經向美國國會發出通知書，需要國會批准。這是共和黨總統特朗普上台後的第一次對台軍售。前任民主黨總統奧巴馬對台最後一次軍售是2015年 12月，金額18.31億美元，北京對此表示不滿。

這次北京如何回應？

中國駐美大使崔天凱周四表示，堅決反對美國對台軍售，稱這起軍售案破壞中美雙方互信，違背「特習會」的精神和共識。中國一向持反對立場，正向美方提出強烈交涉。

根據中央社報道，崔天凱稱美國對台軍售的行為是「屢教不改」，但中國會繼續教下去。

美軍艦停泊台灣又是怎麼回事？

圖片版權 Reuters Image caption 台灣總統蔡英文2016年8月巡視漢光演習。台灣的軍事演習重點在模擬中國人民解放軍攻台。

在軍售案消息公布的前一天（6月28日），美國參議院軍事委員會表決通過，允許美國海軍軍艦定期停靠台灣港口。

美國參議院軍事委員會對《美國國防授權法案》進行調整，新條款同意美國海軍軍艦定期停靠台灣高雄港或其他港口，並允許美國太平洋司令部接受台灣軍艦的進港要求。

中國國防部新聞發言人吳謙在周四的例行記者會上表示，中方一貫堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

中國官媒《環球時報》周四發表社評，稱「一旦美國軍艦真的停靠台灣港口，性質將是非常嚴重的。」可以視為美方對中國主權及領土完整的侵犯。

社評稱「特朗普正式成為美國總統後改變了之前圍繞一中原則的挑釁性態度，使中美關係重入正軌。如果在台停靠軍艦的法案最終通過，那將意味著中美又陷入這一領域的尖銳紛爭之中。」

中央社引述中國文化大學政治學系講座教授陳一新的看法，認為該法案在委員會通過後，接下來在參眾兩院通過的可能性也很高。但法案通過後的履行與否才是關注焦點。

陳一新認為這是特朗普上任後對中國友善但同時也「幫助台灣」的行為。