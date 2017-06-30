一國兩制前世今生 香港模式徹底喚醒台灣

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 香港眾志的領袖人物黃之鋒表示，香港的"一國兩制"已全消失。

香港主權移交20週年，中國與香港當局高度肯定一國兩制，香港民間則持續抗議，而當初曾是一國兩制希望實施對象的台灣，似乎已對此無感。

台當局：正視港人訴求

台灣執政的民進黨30日發表聲明表示，香港的自治與民主自由持續衰退，"一國『已經凌駕』兩制"，香港的國際自由度排名每年倒退，希望北京當局正視香港人民的需求，還給香港人"真正的普選"。

台灣的網路上，大多數人也對目前香港的"一國兩制現狀"深表同情，更有"50年不變，20年搞定"的說法。

而在此同時，美國宣佈14億美金的軍售案給台灣，而台灣當局對此表示支持。比起提倡"一國兩制"或"一個中國"，台灣當局似乎更願意捍衛自己的民主自由。

就在香港面臨回歸中國大陸20週年之際，中國主席習近平訪問香港。期間，習近平不斷強調香港的"一國兩制"非常成功，"行穩致遠"。

然而，在另一邊，香港當局用了超乎想像的戒備人力，圍出相當廣泛的警戒區。而許多支持民主的抗議人士，則是兩度在金紫荊廣場掛布條，許多香港民運人士如黃之鋒、羅冠聰、等相繼被逮。

這些人於30日凌晨被釋放後，該日下午仍舊聚集在政府總部前抗議，他們高呼"一國兩制已死、香港成為警察流氓國家"。一國兩制20週年，正反評價兩極，而追逤源頭，"一國兩制"卻也曾是因應當時台灣局勢的一種"解決之道"。

Image caption 鄧小平於1982年提出一國兩制，期盼解決台灣的"前途問題"。

鄧小平於1982年提出一國兩制，期盼解決台灣的"前途問題"。

曾經期盼的"解藥"

作為中方穩定國家的最高凖則，"一國兩制"當初於1980年代初期，由中國大陸的鄧小平所提出，標明台灣當局社會、經濟制度不變，保有個人軍隊自由等，作為兩岸統一的參考。

當時中方葉劍英也於1981年稱，台灣可作為特別行政區，自己有黨政軍系統，實施資本主義制度等，這些都在後來與英國和葡萄牙的港澳前途談判上被引用。最後，先後回歸的港澳，成為實施"一國兩制"的試金石。

台灣總統蔣經國則於1982年回應兩岸應該要"一國良制"，呼籲中國應該選擇"民主自由均富"，後來台灣當局都沿用此說法。直到1996年首次民主直選後，一國兩制的說法漸漸不再受台灣人青睞。

台灣政黨時代力量黨主席，律師黃國昌接受BBC中文網訪問時表示，當時的時空背景下，國共兩黨處於高度冷戰，互不接觸，最後為了妥協，才由中方率先拋出一國兩制這樣的"政治話語"，

不過黃國昌強調，當時雙方都是高度沒有互信，彼此隔空喊話，社會也都是處於高度封鎖，人民都是處於單一洗腦教育的狀態。隨著台灣率先解嚴，言論集會結社都有自由，民主成長飛躍後，這些論點已然過時。

圖片版權 Reuters Image caption 台灣自從解嚴後，已經開放民主選舉，可選出自己的領導人。

台灣自從解嚴後，已經開放民主選舉，可選出自己的領導人。

中國與港台漸遠？

黃國昌認為，一國兩制是個實施後官方民間不同調差距極大的例子："中央高度肯定、但是民間大多認為都是虛幻"，至今香港官方與民間高度不信任，他認為中國當局的責無旁貸。

黃國昌說，回顧香港這20年，最大衝擊的絶對是法治，原先香港是靠著高度法治創造高度金融商業。但是這20年來，中國特色的"人治"已經完全滲透香港社會，很多不公平，包括高房價低所得等世代不公問題愈嚴重。

而到最後，香港的年輕一代就會徹底對於目前的"人治香港"失望，從2012年的教科書反洗腦抗議到2014年的雨傘革命，都可以看到中國與香港年輕一代不只沒有交集，未來更只會漸行漸遠。

轉回到台灣，在1987年解嚴後，台灣慢慢走向了民主道路。黃國昌說："台灣民主至今一直在往前走，現在的台灣年輕人已不是當年中國提倡一國兩制年代時，被教育要反攻大陸的人們，台灣在走自己國家正常化道路"。

也因此，當現在的台灣人提到一國兩制時，多半都會聯想到香港，而忽略這是個曾經對台量身打造的制度。黃國昌認為，香港的一國兩制經驗，也許徹底提醒了台灣人，原來中國的承諾是可以隨時變卦的。