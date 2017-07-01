習近平：「一國兩制」在香港遇到了新問題

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中國國家主席習近平周六（7月1日）在香港特別行政區第五屆政府就職典禮上發表演講稱， 「一國兩制」在香港的實踐遇到一些新情況新問題。他對更好在香港落實「一國兩制」提出四點「意見」。

他強調稱，任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，都是絶不能允許的。

但他同時稱，實踐證明「一國兩制」是歷史遺留的香港問題的最佳解決方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。

「回歸後，香港自身特色和優勢得以保持，中西合璧的風采浪漫依然，活力之都的魅力更勝往昔……香港居民享有比歷史上任何時候都更廣泛的民主權利和自由。」他表示。

圖片版權 EPA Image caption 7月1日早晨，抗議示威者和親北京人士在會場附近發生衝突。

BBC中國總編輯凱瑞（Carrie Gracie）分析稱，習近平在演講中重覆了中國政府關於「一國兩制」以及保證香港自由和特殊地位的承諾。但同時也對分離言論及民主勢力表達了嚴厲立場。

BBC中文記者在現場看到，典禮開始前，民主派政黨「社民連」與「香港眾志」原定前往升旗禮現場示威，「社民連」成員抬起道具棺材出發，遭親北京示威者攔截，雙方發生衝突，紙棺材被破壞。

有揮動中國五星紅旗的群眾指罵長毛梁國雄為漢奸、走狗，情況一度混亂。梁國雄被警方帶走，「香港眾志」稱包括黃之鋒在內有多名成員被警方帶走。

你的器材不支持播放多媒體材料 部分民主派人士擬遊行到升旗禮場地抗議，但遭親北京示威者攔截。

「習四點」：如何更好在香港落實「一國兩制」

習近平稱， 「一國兩制」在香港的實踐遇到一些新情況新問題。香港維護國家主權、安全、發展利益的制度還需完善，對國家歷史、民族文化的教育宣傳有待加強，社會在一些重大政治法律問題上還缺乏共識，經濟發展也面臨不少挑戰，傳統優勢相對減弱，新的經濟增長點尚未形成，住房等民生問題比較突出。

始終凖確把握「一國」和「兩制」的關係。在具體實踐中，必須牢固樹立「一國」意識，堅守「一國」原則，正確處理特別行政區和中央的關係。任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，都是絶不能允許的。 始終依照憲法和基本法辦事。在落實憲法和基本法確定的憲制秩序時，要把中央依法行使權力和特別行政區履行主體責任有機結合起來；要完善與基本法實施相關的制度和機制；要加強香港社會特別是公職人員和青少年的憲法和基本法宣傳教育。 始終聚焦發展這個第一要務。這些年國家的持續快速發展為香港發展提供了難得機遇、不竭動力、廣闊空間。香港俗語講，「蘇州過後無艇搭」，大家一定要珍惜機遇、抓住機遇，把主要精力集中到搞建設、謀發展上來。 始終維護和諧穩定的社會環境。「一國兩制」包含了中華文化中的和合理念，體現的一個重要精神就是求大同、存大異。香港是一個多元社會，對一些具體問題存在不同意見甚至重大分歧並不奇怪，但如果陷入「泛政治化」的旋渦，人為製造對立、對抗，那就不僅於事無補，而且會嚴重阻礙經濟社會發展。香港雖有不錯的家底，但在全球經濟格局深度調整、國際競爭日趨激烈的背景下，也面臨很大的挑戰，經不起折騰，經不起內耗。

分析：從習近平講話看未來五年的對港方針

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浸會大學新聞系高級講師呂秉權接受BBC中文網訪問時說，習近平的演講內容強硬，對此並不感到驚訝。

「今次的講話是有為特區政府未來五年的任務，講出一個正式的指示，亦為中共十九大的對港方針定調。」

呂秉權認為，習近平提出的方針重點是一國大於兩制，保障國家主權安全。「比較少有提到香港對內地進行滲透破壞的那種講法，這是可圈可點。怎樣才算是滲透破壞呢？這個可以劃得很闊，亦可以很隨意。」

他預期，中央及香港政府在經濟民生上會推出惠港措施，以穩定人心，但政府未來在政治及教育上將會收緊空間，例如推行國民教育及23條立法。

資深傳媒人劉銳紹說：「這樣的表述方法其實抵消了他過去兩日給人感覺寬鬆的氣氛，加上今次來港的整體保安（安排），平添一份無謂的緊張。」

劉銳紹認為，習近平的演講清晰表達中央政府的對港思維。「習近平提出要抓緊機會，『蘇州過後』無艇搭，某程度上暗示在經濟上想得到好處，在政治上要與北京配合，如果政治上不順服於北京，經濟上的機遇可能就會消失。」

「這種語言，說好聽點是一種勸諫或游說，說得不好聽的就是威嚇及警告等等。」

林鄭月娥：願景與挑戰

當天宣誓就任香港特別行政區第五任行政長官的林鄭月娥發表就職演講稱，這是自己「人生中的最大榮耀」和「公務生涯中的最大挑戰」。

圖片版權 AFP Image caption 林鄭月娥宣誓就任第五任香港特首。

她把就任後的願景描述為「讓所有生活在香港的人都抱有希望、感到幸福，有信心香港這個家是一個富公義、有法治、享文明、安全、富足、仁愛和有良好管治，具發展潛力的國際都會」。

「我會竭盡所能堅定擔當'一國兩制'的執行者、基本法的維護者、法治的捍衛者及中央和香港特別行政區關係發展的促進者。無畏無懼地依法處理任何衝擊國家主權、安全、發展利益的行為。」她說。