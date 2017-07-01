香港主權移交20年：「七一遊行有六萬人參加」

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香港周六正式踏入主權移交二十週年，「民間人權陣線」繼續舉行年度的七一遊行，主辦單位稱有逾六萬人參加，比起去年的11萬人為低。警方則表示,七一遊行高峰人數為14500人。

特區政府回應七一遊行時表示：「《基本法》除了維護香港社會繁榮穩定外，亦保障及維護自由、人權、民主、法治和廉潔等核心價值。同時，香港居民的基本權利和義務也在《基本法》內清楚列明。」

「回歸以來，特區政府一直按照《基本法》的規定實行『一國兩制』、『港人治港』、高度自治。」

「就政制發展，我們明白市民對民主的訴求，但考慮到這個議題極富爭議性，因此必需審時度勢，凝聚共識。本屆政府會盡最大的努力營造有利推動這項工作的社會氛圍。」

今年遊行主題是「一國兩制、呃足廿年（意思為被騙廿年）、民主自治、重奪香港」。一如以往，參與七一遊行人士及團體有多樣的訴求──由釋放劉曉波、香港推行真普選，到反對橫洲、新界東北的發展方案等等。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 遊行時一度下雨

另外，記者現場所見，七一遊行沿路也有一些親北京人士聚集，但雙方未有發生嚴重衝突。

觀察：BBC中文網記者蔡曉穎

雖然周六天氣並不穩定，時晴時雨，無可否認參與遊行人數並不算高──尤其與發生「雨傘運動」以前相比。

主辦單位沒有要求新特首林鄭月娥下台，而記者現場所見，也只有非常少數的示威者展示反對林鄭月娥的標語。

圖片版權 AFP Image caption 遊行人士展示反對前特首梁振英的標語

反而不少遊行人士高呼反對前特首梁振英的口號，要求政府徹查他收取澳洲公司UGL約5000萬港元報酬的事件。

林鄭月娥公務員出身，或許她還能在未來享受一段蜜月期，扭轉民望。但直如外間分析所指，她要向大眾證明，她並不是「梁振英2.0」。不過，林鄭月娥的新班子不少是前朝官員，要說服大眾她與梁振英施政方針及風格不同，並非易事。

就職典禮上，中國國家主席習近平指發展是永恆的主題，可以預期中央政府及香港政府會在經濟民生下功夫。但在政治教育方面，習近平發出的訊息非常強硬，林鄭月娥能有多少空間，促進她在政綱提出的「修補撕裂解開鬱結」？而只有經濟惠民措施又是否足以讓她的支持度上升？

由於今年維多利亞公園的足球場用來舉行慶祝回歸的航空科技展，七一遊行的出發地點改為草地。

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七一遊行於約七時結束，而慶祝特區成立二十週年的煙花匯演在八時舉行，大批民眾在維港兩岸觀賞煙花。