觀察：中英聯合聲明「失效」 中共承諾價值幾何？

圖片版權 AFP Image caption 1984年12月19日，中國總理趙紫陽和英國首相撒切爾夫人共同簽署《中英聯合聲明》。

中國外交部說，中國領導人親筆簽署的《中英聯合聲明》只是一份不具現實意義的"歷史文件"。中國政府的承諾那麼不值錢嗎？

《中英聯合聲明》是中英兩國於1984年共同發表的一份聲明，承諾香港現行社會、經濟制度和生活方式50年不變，在"一國兩制"下享有不同於中國內地的自由與司法獨立。

該聲明由當時的中國國務院總理趙紫陽和英國首相撒切爾夫人簽訂，當時中共中央軍委主席鄧小平、中國國家主席李先念都在場見證。該文件於1985年在聯合國秘書處登記，正式生效。

在香港主權移交20週年前夕，英國外交大臣鮑里斯·約翰遜於周四（6月29日）發表聲明說："英國在與中國的《聯合聲明》中立下的對於香港的承諾，在今天仍然與20年前一樣有力。"

他表示，毫不懷疑香港未來的成功將取決於《聯合聲明》保護的自由和人權。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國外交大臣約翰遜說，香港未來的成功將取決於《聯合聲明》保護的自由和人權。

出人意料的是，這個措詞謹慎的發言竟然引起中國政府的強力反彈。

中國外交部發言人陸慷在周五舉行的記者會上回應說："現在香港已經回歸祖國懷抱20年，《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義，對中國中央政府對香港特區的管理也不具備任何約束力。

"英方對回歸後的香港無主權、無治權，無監督權。希望上述人士認清現實。"

也就是說，中國政府認為，《中英聯合聲明》已經失效。

"羞辱英國"

英國政府已對中方的說法提出異議。英國外交部一位發言人說："現在《中英聯合聲明》與30多年前簽署時同樣有效。

"這是一部在聯合國註冊的具有法律效力的條約，而且持續有效。作為聯合簽署國，英國將密切監督其實施情況。"

中方的表態也引起香港民主派人士的抨擊。香港社會民主連線主席吳文遠在接受英國《衛報》採訪時說："中國政府稱《聯合聲明》是歷史文件，非常可笑。你不能今天簽一個合同，明天就說合同已成歷史。"

他認為，"這不只是中國政府羞辱香港人民，也是習近平在羞辱英國政府。"

圖片版權 EPA Image caption 習近平7月1日在香港發表演講稱：「香港居民享有比歷史上任何時候都更廣泛的民主權利和自由。"

《基本法》也"失效"？

為緩解此事在香港引起的民意波動，行政長官林鄭月娥對港媒說："50年不變是《基本法》重要條文，市民不用擔心。"並說中國最高領導人習近平也強調要全面落實《基本法》。

但是，這話恐怕難以令香港人完全放心，因為中國政府對其在香港《基本法》中做出的承諾也並未忠實履行。

《基本法》承諾港人有權透過普選選出行政長官。但是，中國全國人大常委會提出的2017年"普選"方案規定，候選人必須由所謂"提名委員會"事先甄選。

這與香港人一直期待的普選方式有很大差異，因此被稱為違反《基本法》的"假普選"，遭到香港立法會泛民議員的反對，並直接引起2014年的"佔領中環"事件。

圖片版權 AFP Image caption 2014年"佔領中環"的示威者要求香港獲得「真普選」的權利。

何必當初？

既然中國政府不想履行這些承諾，為什麼當初要對國際社會和香港人民做出這些承諾呢？

可以想像，30多年前，中國國力仍不算強大，需要做出姿態緩解國際壓力，並穩定香港民心。

但熟悉中港台事務的香港資深媒體人梁文道認為，在"一國兩制"和香港民主化問題上，八十年代的中共當局或許真的曾經有過一定的誠意。

梁文道上周接受《明報》採訪時說，"所謂一國兩制五十年不變，與其說是香港時間表，倒不如說是大陸政改時間表，八十年代鄧小平的想法，是到了2047年，兩制要慢慢愈走愈近"。

當時中共已開始搞村委選舉，"到2047難道上海廣州還未能全面選市長嗎？到時取消兩制也沒問題，因為已經接軌了。"

但問題是，這種想法在"六四"事件後在大陸已經破產。

梁文道說，當中共對自己政治前途的想法轉變後，便會憂慮一個問題："假如香港可以有真普選，對內地構成多大衝擊？香港可以選自己的市長，為什麼我上海不可以？"

他分析道，為了避免這種想法在中國蔓延出去，所以當局"一定要拖住香港的民主化進程"。

圖片版權 EPA Image caption 7月1日早晨，抗議示威者和親北京人士在會場附近發生衝突。

"歷史的先聲"

說到中共未兌現的民主承諾，不能不提及大陸作家笑蜀編寫的《歷史的先聲——半個世紀前的莊嚴承諾》。

該書收錄了中共奪取政權之前《新華日報》、《解放日報》的社論、社評及中共領導人毛澤東、劉少奇等人的講話文章，內容都是反對國民黨"一黨專制"，讚賞美國制度，要求保障人權、實行民主的。

比如，書中引述毛澤東1944年6月回答中外記者團問題時的話說："但是只有建立在言論出版集會結社的自由與民主選舉政府的基礎上面，才是有力的政治。"

另外，《解放日報》1941年5月26日評論說："而民主與不民主的尺度，主要地要看人民的人權、政權、財權及其他自由權利是不是得到切實的保障，不做到這點，根本就談不到民主……

"中國共產黨一向是忠實於它對人民的諾言的，一向是言行一致的，因此它的綱領中的每一條文與每一句語，都是兌現的。我們決不空談保障人權，而是要尊重人類崇高的感情與向上發展的願望。"

這本書引述的都是中共官方出版的報紙和講話，但卻被中國政府查禁。也就是說，這些70年前對中國人民做出的「莊嚴承諾」，早已被中共一筆抹煞。

這對香港而言，又何嘗不是"歷史的先聲"呢？