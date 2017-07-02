觀察：風光上任的林鄭月娥　悄悄下台的洪秀柱

圖片版權 CNA Image caption 國民黨首任女黨魁洪秀柱，在6月底正式卸下黨主席職務。

香港新任行政長官林鄭月娥，於7月1日在隆重的儀式聲中，正式宣佈就職，成為香港首任的女性行政長官。晚上維港慶祝煙火，不僅燦爛輝煌，更多次出現「20」、「HK」與「中國」等字樣，似乎宣告這位女特首的風光到來。

而另一頭台灣的中國國民黨主席洪秀柱，也在6月30日正式卸下黨主席職務，從7月1日起由林政則代理。台灣媒體對其做了報導，但整體的能見度仍不大。

自2016年3月30日以來，洪秀柱任國民黨主席1年3個月，這個百年老黨的首位正式女主席，也於這時間卸任。曾幾何時，洪秀柱也是挾著高人氣上任，一度被認為是挽救國民黨政治前途的新星。

根據國民黨的新聞稿，洪秀柱感謝這一年多以來一起奮鬥的伙伴，不僅豐富她的人生，縱使過程刻骨銘心，但仍永難忘懷。歷經一年後的5月20日，洪秀柱在新一任的黨魁競選中，以19%票數大輸給了黨內「本土派」，59%的吳敦義。

香港主權移交20年

雖然選舉大輸，然而洪秀柱卻相信，吳敦義未來會把黨務處理得宜。然而，國民黨在洪秀柱的卸任後，還有許多問題要處理，包含國民黨年輕世代的培養重用，洪秀柱任期內雖然有起步，但總體比例仍是較低。

其他如黨派整合部分，外省背景較偏急統派的洪秀時當選時，一度外界認為本土派會不滿，如今本土派再拿回局勢，各山頭的溝通協調也刻不容緩。

圖片版權 CNA Image caption 洪秀柱曾與習近平在北京人民大會堂見面，共同反台獨。

同樣深受「習」愛

香港的林鄭月娥相當受到北京賞識，被認為是欽點人選。雖然當初的選舉中，另一位候選人曾俊華較受民間歡迎，但是林鄭仍然在最後一刻被北京給扶正順利選上，林鄭卻也曾提及「她不是北京的傀儡」。

而在洪秀柱方面，當年風光上任的洪，被台灣各界普遍認為是歷來「最親北京」的黨主席。一來在於她的外省第二代背景，從不諱言兩岸將「終極統一」，二來是她也身體力行，短短15個月中訪問中國兩次。

當2016年10月底洪秀柱訪問中國大陸時，曾經前往南京中山陵，向國民黨總理孫文獻花致意，隨後也再飛往北京，在人民大會堂與習近平見面。兩邊共同聲明反對台獨，一起握手，習近平「公道自在人心」的話語，仍歷歷在目。

當時一系列行程，國民黨也不定時用臉書直播，創造了不小的關注度。在接受BBC中文網專訪時，發言人王鴻薇表示洪秀柱對這新科技與提議。林鄭月娥也在參選時與就任後，都設了Facebook專頁，兩邊都想吸引新世代。

然而，就如同林鄭月娥被諷刺為「魁儡」，洪秀柱當年赴北京，也被諷刺為「進京趕考」。台灣外界認為，縱使洪秀柱對中國有更友好的論述，習近平也大方展現對洪的信任。如今在兩岸立場上較中間立場的吳敦義當選，預估北京的態度會重新轉為保守。

圖片版權 CNA Image caption 洪秀柱卸任前，最後與國民黨的黨工一起茶敘聊天。

親北京都能獲得支持？

「小辣椒」洪秀柱從政以來連任多屆立委，最後也官至立法院副院長。2016年總統大選，當時洪秀柱更率先跳出來代表國民黨參選，並提出「一中同表」，希望兩岸共同創造高於「九二共識」的論述，讓雙方最終能簽訂「和平協定」。

然而，他這樣的言論不僅受到對手民進黨批評，就連國民黨黨內也有不少反對聲浪。「兩岸和平協定」更被許多政治家批評等同「引清兵入關的投降協議」，最後洪秀柱撤回了原先的一中同表論。

由於當時洪秀柱與民進黨的蔡英文民調差距甚多，最後國民黨不得不在正式選舉登記前「臨時換將」，改派新北市長朱立倫遞補參選，「換柱風波」也讓國民黨內裂痕擴大，最後2016年總統大選，國民黨遭逢空前慘敗。

就在總統大敗選之際，朱立倫辭去黨魁，剩下一年多的任期，國民黨內的男性大老皆表示觀望，無意遞補參選。洪秀柱又在此時出馬，最後擊敗3位對手成為首任正式女黨魁。

只是在歷經一年多「改革」後，洪秀柱還是有許多未完成的目標，就必須接受敗選而讓出。也有人說，洪秀柱從當時的「一中同表」論起，就已經失去許多國民黨中間派的票，太過親北京造成國民黨許多「不可逆」後果。

台「和平協定」將幻滅

隨著洪秀柱卸任，她以前獨創的「一中同表」或是簽署「和平協定」等都將一起告終，國民黨將重回既有的「一中各表」論述繼續贏回台灣民心。但就短期來看，目前國民黨的支持率仍舊偏低，尚無法樂觀。

而同樣是相當親北京的林鄭月娥，縱使得到北京高度肯定，但是香港官方與民間的撕裂加深已經不可避免。香港人無法用選票淘汰親北京勢力，只能默默在未來持續抗衡中港官方，彼此信任恐降至冰點。

洪秀柱卸任前再表示：「既然黨認為我不適合，何必留戀？」，但強調一定會持續做黨的終身志工。對比林鄭月娥的風光上任，成為香港首位女特首，同時間卸任的首位國民黨女主席洪秀柱，身影似乎略為落寞，仍有壯志未酬之感。

也許這正也凸顯了台港兩地政治制度的大不同，一個選擇高度親北京，最後風光上任；另一位選擇高度親北京，最後仍無法連任，只能悄悄下台。