香港記者協會：35%媒體受中國政府控制或中資入股

圖片版權 BBC Chinese Image caption 香港記者協會發表言論自由年報

香港記者協會（記協）最新《言論自由年報》指出，香港約有35%主流傳媒由中國政府控制或由中資企業入股，情況堪憂。

周日（7月2日）發表的年報還說，中國內地傳媒的一些不專業的做法──例如利用平台讓異見人士「自證其罪」──亦開始見於香港傳媒。

題為《自治收緊，一國圍城》的年報指出，香港26間主流傳媒中，已有八間機構由中國政府控制，或由中資企業入股。

負責撰寫報告的港記協前主席麥燕庭說：「中資購買了香港傳媒機構，或者所謂『江山一片紅』之後能夠維持獨立專業聲音越來越困難，自我審查當然亦越來越上升。」

港記協報告列舉無線電視（TVB）、《南華早報》、《大公報》、《文匯報》、《香港商報》、《中國日報香港版》、《成報》及鳳凰衛視為受中國政府或中資企業控制的媒體機構。

另外，帶有「紅色資本」色彩的永升亞洲公司將入主擁有有線電視的有線寬頻（i-Cable）， 預計交易將於今年9月完成。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 《南華早報》曾刊登維權律師助理趙威的認罪訪問

另外，約有85%的主流媒體老闆或新聞部主管獲委任為建製成員，或曾經受勳。記協指出，這樣很有可能會影響傳媒報道的方針及取向。

記協亦指出，有香港傳媒曾涉及令維權人士「自證其罪」，例子有《南華早報》曾刊登維權律師助理趙威的認罪訪問、及香港《東方日報》旗下的東網刊登維權律師王宇的認罪視頻。

港府保障新聞自由毫無串進

記協報告指，香港政府未有積極保障新聞自由，包括未有立法《資源自由法》及《檔案法》，而且亦不容許網上傳媒採訪政府活動及新聞發佈會等等。

記協主席楊健興說：「林鄭月娥在選舉期間曾承諾會認真考慮，她給我們的訊息亦是會放鬆（相關規定），希望她會盡快（兌現）承諾。」

不過，記協對未來大環境不敢樂觀。楊健興說：「過去幾年，中央政府不斷強調國家主權安全、發展利益等的原則的情況之下，政治社會討論的空間、言論比較緊張，具體就會是（香港基本法）二十三條（國家安全立法）。」

「新特首林鄭月娥初期在選舉期間曾提過，自己並非特別願意立法，認為香港氣氛環境仍然不適合……但昨天她的說法已變了，希望在任內創造有利條件處理二十三條……開始見到新政府有壓力（立二十三條）。」

「假如中央政府對香港政策沒有大轉變，或寬鬆一點的話，這必定會影響香港的新聞自由、言論自由。」