南海爭端：美國軍艦再迫近中建島　中國不滿並「警告驅離」

圖片版權 AFP Image caption 美國海軍"斯坦塞姆"號導彈驅逐艦（USS Stethem）7月2日曾進入中建島12海里區域內巡航（圖為"斯坦塞姆"號導彈驅逐艦2015年訪問上海的資料照片）。

美國海軍"斯坦塞姆"號導彈驅逐艦（USS Stethem）7月2日進入南中國海北京聲稱擁有主權的西沙群島中建島（Triton Island）12海里區域內巡航。

中國外交部，中國派出軍艦和戰鬥機對進入南海爭議島礁12海里的一艘美國導彈驅逐艦"實施警告驅離"，並稱美方行動"是嚴重的政治和軍事挑釁行動"。

中建島位於西沙群島最南端。現在的中文名為紀念1946年中華民國海軍派往接收西沙群島的"中建"號軍艦。

不過，越南、台灣和中國大陸都宣稱擁有南中國海爭議島礁西沙群島中建島的主權。

中國外交部有何回應？

中國外交部發言人陸慷說，"美方打著'航行自由'，再次派遣軍艦擅自進入中國西沙群島領海，嚴重侵犯中國主權"。

陸慷表示，"中方強烈敦促美方立即停止此類嚴重侵犯中國主權、威脅中國安全的挑釁行動。中方將繼續採取一切必要措施捍衛國家主權和安全"。

中國外交部發言人聲稱，美方此類行動"違反中國法律及相關國際法，嚴重侵犯中國主權，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序"。

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聲明說，"中國派出軍艦和戰鬥機對美艦實施警告驅離"，"中方對美方有關行徑表示強烈不滿和堅決反對"。

陸慷批評說，"美方刻意在南海挑起事端，與地區國家求穩定、促合作、謀發展的共同願望背道而馳"。

美國軍艦對中建島展開所謂"航行自由"巡航一事發生之際，美國總統特朗普和中國國家主席習近平即將按照中美雙方的事先安排互通電話。

這是特朗普政府上台後，美國軍艦第二次進入中國聲稱主權的爭議島礁巡航。

今年5月，美國海軍杜威號（USS Dewey）導彈驅逐艦在南中國海執行了特朗普總統上台以來首次"航行自由"巡航任務，並靠近有主權爭議的美濟礁（Mischief Reef）12海里範圍。

6月2日，美國國防部長馬蒂斯在新加坡出席亞太安全會議時表示，美國不接受中國將有主權爭議的南海島礁軍事化。

圖片版權 Reuters / US Navy Image caption 美國官員稱這次執行「航行自由」任務的是杜威號導彈驅逐艦。

馬蒂斯抨擊中國在爭議海域進行人工島礁建設，並堅持認為五角大樓有權利繼續在這些海域採取航行自由行動。

美國太平洋司令部司令哈里斯上周在澳大利亞墨爾本曾駁斥中國對南海爭議島礁擁有主權。

哈里斯說，不應當承認中國對這些人工島礁擁有主權，並稱中國強化人工島礁建設旨在確認中方對南中國海爭議島礁的主權。

這是美軍首次進入中建島巡航嗎？

這並非美軍軍艦首次進入中建島海域巡航。

2016年1月，美軍導彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（USS Curtis Wilbur）在中建島附近12海里範圍內駛過。五樓大樓表示，此次行動是意在"挑戰中國、台灣和越南限制航海自由的意圖"。

美國五角大樓發言人說，柯蒂斯·威爾伯號在該海域駛過時，周圍並沒有中國解放軍的軍艦。

2016年10月，美軍派出"迪凱特"號（USS Decatur）導彈驅逐艦到南海巡航，宣示航行自由。美國官員稱"迪凱特"號到了西沙群島，中國聲稱擁有主權的中建島和永興島附近海域巡航，目的是要挑戰在南海過度聲索的海洋主張。

美國軍艦進入中方聲稱擁有的海域，但未有駛入有主權爭議島礁的12浬範圍內。期間曾遭三艘中國軍艦跟蹤。

數百年來，南中國海周邊國家為這片海洋上的權益爭吵不休，局勢在最近幾年越趨激烈。中國大陸、台灣、越南、菲律賓、馬來西亞和文萊都主張在此海域擁有不同權益。

中國透過填海造島和海軍巡邏來體現主權，支持其主張；美國稱不在南海主權爭議上偏幫任何一方，但同時派遣軍艦與軍機在爭議島礁周邊活動，並稱之為"航行自由"行動，以確保航運和空運線路暢通。

何謂"航行自由"（Freedom of Navigation）行動？