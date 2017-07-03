觀點：香港回歸20年 中英聲明起波瀾

圖片版權 AFP Image caption 英國表示，《中英聯合聲明》體現了英國和中國兩國政府按照一國兩制的原則，為香港的繁榮、穩定以及香港的生活方式所作的承諾和保證。（資料照片）

香港回歸20週年，國內外關注。有外國記者問起相關問題，外交部發言人回答說："《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義"。一石激起千層浪。

英國外交部發言人說："聯合聲明是一項有法律約束力的條約，已在聯合國登記，並繼續生效，英國政府作為聯署國家，致力監察條約徹實執行。"英國外相也強調英國對香港的承諾像20年前一樣堅定，期望香港未來會有更民主及負責任的政府制度。

圖片版權 AFP Image caption 1984年12月19日，中國總理趙紫陽和英國首相撒切爾夫人共同簽署《中英聯合聲明》。

有人用類比來發揮，什麼貸款合同、結婚證都是歷史文件，不再具有任何現實意義。貸款可以不還，老婆可以再找。

更多的人用邏輯來回應。川普政府依照美國的《與台灣關係法》，對台軍售14.2億美元。中方義正辭嚴，敦促美方恪守中美三個聯合聲明，停止軍售。同樣性質的東西，有利就遵守，不利就是"歷史文件，不再具有任何現實意義"。

大陸經常督促台灣回到"九二共識"。如果台灣方面說："九二共識作為歷史文件，不再具有任何現實意義。" 怎麼辦？事實上，九二共識連個書面的文件都沒有，就像一個中國、龍的傳人、同文同種一樣，只是個認識。台灣有人不認，那就像駐美大使崔天凱說的，美國屢教不改，中國就繼續教。台灣不認，大陸就繼續叫。

台灣如果一意孤行，以大陸目前的神武英明，一聲令下，分分秒秒解放。不願同室操戈，就停止進口芒果、取消旅遊，像抵制韓國、日本一樣，他們遲早來求饒。

圖片版權 EPA Image caption 習近平7月1日在香港發表演講稱：「香港居民享有比歷史上任何時候都更廣泛的民主權利和自由。"

不過類比只是玩笑，邏輯也分形式邏輯和中國的辯證邏輯，後者就是辯來變去。

看看比外交部發言人更高的領導怎麼說的。關於香港問題的《中英聯合聲明》簽署於1984年。同年外交部長吳學謙，在給全國人大常委會的報告上說：" 《聯合聲明》也是國際條約的一部分，同樣具有國際法效力和法律約束力"。

能言善辯的發言人會說，那個外長是歷史人物，不再具有任何現實意義。也是，人走茶涼，人亡政息，政治都在當下，權力只管眼前。

可是全國人大還在，作為憲法規定的最高國家權力機關，第六屆全國人大第三次會議，於1985年4月10日批准了《中英聯合聲明》。也就是說，這是最高立法機關批准的法律文件，一個小小的局級的部委發言人，一句話就給廢了？

圖片版權 Getty Images Image caption 英國外交大臣約翰遜說，香港未來的成功將取決於《聯合聲明》保護的自由和人權。

當然中國國情不同，憲法、人大、法治，還得由黨領導，特別是黨的領導核心的指導。看看第二代核心鄧小平當年怎麼說的：

"聯合聲明確定的內容肯定是不會變的。我們中央政府、中共中央即使在過去的動亂年代，在國際上說話也是算數的。講信義是我們民族的傳統，不是我們這一代才有的。這也體現出我們古老大國的風度，泱泱大國嘛。我們在協議中說五十年不變，就是五十年不變。我們這一代不會變，下一代也不會變。所以不要擔心變，變不了。"

這是鄧小平1984年10月3日會見港澳同胞國慶觀禮團時說的。一國兩制的總設計師、黨內比長者更有權威的老大哥，1984年說的這段話，白字黑字收入了《鄧小平文軒》第三卷。

圖片版權 AFP Image caption 1984年中英兩國就香港前途問題達成共識。（資料圖片）

鄧小平是個現實主義者，以貓論、摸論著名。外交更為現實，由實力和實力確認的利益決定。時代、實力、對手地位變了，政策變化也正常。各國都是如此，美國當年加入關於氣候變化的巴黎協定，川普說退也就退出了。

只是由一個低級別的發言人在記者會上，用這種網紅段子手的口頭方式說出來，感覺只是一個回應提問的現場發揮，就像當年鐵道部發言人"你信不信，我反正信了"的經典。

外交部發言人真要廢這個聯合聲明，恐怕得由部裏的條法司把關，然後向部領導匯報，還得會同國務院港澳辦，再往上匯報。1984年是由英國首相撒切爾夫人和中國總理趙紫陽簽署的，現在也得由總理聲明廢除，還得走個全國人大的批准程序。豈是發言人一句話就能廢的？

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