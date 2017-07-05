媽祖下南洋 神明都要坐商務艙座位
媽祖也要出遠門！中國福建湄洲祖廟供奉的媽祖乘搭商務艙，南下抵到馬來西亞首都吉隆坡。究竟為甚麼神靈要在東南亞出巡？背後有甚麼故事？
有哪幾位神靈乘搭飛機出門？
中國南方沿海民眾視媽祖為海神，供奉媽祖的廟宇香火鼎盛。台灣、馬來西亞、越南等地亦有供奉媽祖的習俗。
媽祖被視為漁民及海員的守護神，而祂的部將千里眼及順風耳亦有跟隨乘飛機下南洋。
為什麼神靈要坐商務艙？
三位神靈「出席」中馬媽祖文化交流會活動、「外訪」馬來西亞及新加坡。
中國社交媒體上流傳神靈在廈門高崎國際機場「登機」的照片。
通訊軟體微信用戶童匯春留言說：「安檢是怎麼過的？」
另一名用戶「弓長」留言道：「媽祖出巡是很正常的，太遠了才坐飛機，因為坐船太久了。」
湄洲媽祖祖廟對BBC說，三名神靈由「超過130人」護送，乘搭廈門航班到吉隆坡。
每張商務機票價值2091元人民幣（£237）。
信眾們把神像安放在第一排坐位。由於擔心氣流的關係，他們使用特製的繩具套緊神像的「腳部」及椅子。
馬來西亞一方的發言人說：「我們深深尊重媽祖文化…… 神像逾六呎高，所以他們要乘坐商務客位。」
神靈們甚至有特製護照。廟宇人員說，護照由廈門航空提供。媽祖的登機證上名字更寫上林默，相傳就是媽祖的真名。
媽祖下南洋：祂們從哪裏來？
神像本來於福建的湄洲媽祖祖廟接受供奉，相傳福建就是媽祖的出生地。
他們出訪2800公里外的馬來西亞的樂聖嶺天后宮。
樂聖嶺天后宮職員表示，這次媽祖出行有重大意義。
發言人說：「這是我們神明的聖體，是中國民俗文化的象徵。」另外，神像抵達馬來西亞時，也有舉行盛大巡遊慶祝。
神像離開吉隆坡後出訪馬六甲市，現時祂們已出發到新加坡。之後會回程返回中國。