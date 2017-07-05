媽祖下南洋　神明都要坐商務艙座位

圖片版權 Thean Hou Temple Image caption 媽祖乘搭商務艙的照片在網路瘋傳

媽祖也要出遠門！中國福建湄洲祖廟供奉的媽祖乘搭商務艙，南下抵到馬來西亞首都吉隆坡。究竟為甚麼神靈要在東南亞出巡？背後有甚麼故事？

有哪幾位神靈乘搭飛機出門？

中國南方沿海民眾視媽祖為海神，供奉媽祖的廟宇香火鼎盛。台灣、馬來西亞、越南等地亦有供奉媽祖的習俗。

媽祖被視為漁民及海員的守護神，而祂的部將千里眼及順風耳亦有跟隨乘飛機下南洋。

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為什麼神靈要坐商務艙？

三位神靈「出席」中馬媽祖文化交流會活動、「外訪」馬來西亞及新加坡。

圖片版權 Thean Hou Temple Image caption 一些網民對媽祖如何通過安檢感到好奇

中國社交媒體上流傳神靈在廈門高崎國際機場「登機」的照片。

通訊軟體微信用戶童匯春留言說：「安檢是怎麼過的？」

另一名用戶「弓長」留言道：「媽祖出巡是很正常的，太遠了才坐飛機，因為坐船太久了。」

湄洲媽祖祖廟對BBC說，三名神靈由「超過130人」護送，乘搭廈門航班到吉隆坡。

圖片版權 Thean Hou Temple Image caption 氣流是一個運送神像的問題

每張商務機票價值2091元人民幣（£237）。

信眾們把神像安放在第一排坐位。由於擔心氣流的關係，他們使用特製的繩具套緊神像的「腳部」及椅子。

圖片版權 Xiamen Airlines Image caption 神靈的登記證 - 媽祖更使用「真名」呢

馬來西亞一方的發言人說：「我們深深尊重媽祖文化…… 神像逾六呎高，所以他們要乘坐商務客位。」

神靈們甚至有特製護照。廟宇人員說，護照由廈門航空提供。媽祖的登機證上名字更寫上林默，相傳就是媽祖的真名。

媽祖下南洋：祂們從哪裏來？

神像本來於福建的湄洲媽祖祖廟接受供奉，相傳福建就是媽祖的出生地。

他們出訪2800公里外的馬來西亞的樂聖嶺天后宮。

圖片版權 Thean Hou Temple Image caption 媽祖離開湄洲，浩浩蕩蕩出發

樂聖嶺天后宮職員表示，這次媽祖出行有重大意義。

發言人說：「這是我們神明的聖體，是中國民俗文化的象徵。」另外，神像抵達馬來西亞時，也有舉行盛大巡遊慶祝。

神像離開吉隆坡後出訪馬六甲市，現時祂們已出發到新加坡。之後會回程返回中國。