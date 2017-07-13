劉曉波——永遠無法領獎的諾貝爾和平獎得主

你的器材不支持播放多媒體材料 劉曉波是《零八憲章》的發起者和起草者。

中國著名異見人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波於2017年7月13日因病去世，終年61歲。

瀋陽市司法局在其門戶網站上確認了這一消息。

劉曉波是中國知名作家，曾任北京師範大學中文系講師。他是中國著名持不同政見者，曾任獨立中文筆會主席，是《零八憲章》的發起者和起草者。

2009年，劉曉波因所謂"煽動顛覆國家政權罪"被判處有期徒刑11年，剝奪政治權利2年。

2010年10月，劉曉波因其多年來"推動中國民主化的努力"而獲得諾貝爾和平獎。

主要經歷

劉曉波於1955年12月28日生於吉林長春。曾當過知青，建築工人等。

1977至1982年，他在吉林大學中文系學習，獲學士學位，隨後進入北京師範大學中文系攻讀碩士研究生，獲碩士學位，並在該校中文系任教。1986年在北京師範大學中文系讀博士學位，多次去北歐和美國講學。

1980年代中期，劉曉波因對李澤厚的批判而名震文壇，被稱為"黑馬"。後因參與天安門六四事件、呼籲為六四平反和要求中國當局進行民主憲政改革而多次被捕。他和侯德建、高新和周舵被稱為"天安門四君子"。

圖片版權 EPA Image caption 他和侯德建、高新和周舵被稱為"天安門四君子"。

1989年他在美國哥倫比亞大學作訪問學者時，北京發生八九民運，他隨即回國參加六四學生運動。

1989年6月6日，劉曉波因所謂"反革命宣傳煽動罪"被捕，同年9月被開除公職。1991年1月獲釋後在北京從事寫作以及參與中國民運活動。

1995年5月至1996年1月被監禁在北京郊區。

1996年至1999年被當局以擾亂社會秩序罪判處勞動教養3年。獲釋後繼續在北京從事自由寫作。

劉曉波的文章抨擊時政，關注民間維權。這使他成為中國當局重點監控的對象，在每年的一些敏感時期，中國當局對劉曉波實施某種程度的軟禁，要求不得外出、訪友，甚至切斷其電話。

2008年，劉曉波發起並起草了《零八憲章》，該憲章在12月10日世界人權日發表。12月8日，劉曉波因涉嫌"煽動顛覆國家政權罪"被刑事拘留，12月9日被監視居住。2009年6月23日被當局以涉嫌"煽動顛覆國家政權罪"正式逮捕。

2009年12月25日，北京第一中級人民法院以"煽動顛覆國家政權罪"判處劉曉波有期徒刑11年，剝奪政治權利2年。一審判決書中指控劉曉波在包括BBC等的境外網站上發表"煽動性"文章。劉曉波對判決提出上訴，但2010年2月11日北京高級法院駁回上訴，維持原判。

2010年5月26日，劉曉波開始在遼寧省盤錦監獄服刑。

劉曉波入獄後，他的妻子劉霞一直生活在軟禁狀態中。但是中國當局從來沒有解釋為什麼要對劉霞採取這種措施。

圖片版權 Reuters Image caption 劉曉波入獄後，他的妻子劉霞一直被當局軟禁。

獲獎與著作

劉曉波曾多次獲獎。其中包括，1990年獲美國《人權觀察》頒發的"海爾曼人權獎"，1996年再次獲得"海爾曼人權獎"。

2004 年獲得無國界記者和法蘭西基金會頒發的2004年度"捍衛言論自由獎"。

2005年獲第十屆香港人權新聞獎大獎。

2009年獲得美國筆會頒發的該年度巴巴拉·戈德史密斯自由寫作獎。

他的主要作品包括《選擇的批判- 與李澤厚對話》、《審美與人的自由》、《赤身裸體，走向上帝》、《中國當代政治與中國知識分子》、《向良心說謊的民族》、《未來的自由中國在民間》、《單刃毒劍——中國當代民族主義批判》等。

諾貝爾和平獎

圖片版權 AFP Image caption 獄中的劉曉波未能出席頒獎典禮，諾貝爾和平獎委員會在頒獎台上安排了一把空椅子。

2010年10月8日，諾貝爾基金會宣佈，劉曉波獲得諾貝爾和平獎。他成為首位居住在中國境內的獲得諾貝爾獎的中華人民共和國公民。

評選委員會把諾貝爾和平獎授予劉曉波的理由是，表彰其"在中國為基本人權持久而非暴力的奮鬥"，"縱然身陷刑罰，劉曉波已經成為了方興未艾的中國人權奮鬥的標誌與豐碑。"

劉曉波獲獎後， 中國外交部發言人馬朝旭表示："劉曉波是觸犯中國法律而被判刑的罪犯，其所作所為和諾貝爾和平獎宗旨背道而馳。"

當年12月10日，獄中的劉曉波未能出席在奧斯陸舉行的諾貝爾和平獎頒獎典禮，中國當局也不准他的親屬代為領獎。

諾貝爾和平獎委員會在頒獎台上安排了一把空椅子。

當諾貝爾和平獎委員會主席托爾比約恩·亞格蘭宣佈，以空椅代表遭監禁的劉曉波、諾貝爾委員會會保留獎狀和獎金，等候劉曉波領取時，全場嘉賓，包括挪威國王和王后，起立鼓掌達一分鐘之久。

挪威諾貝爾和平獎委員會給劉曉波頒獎，導致中國政府遷怒於挪威政府，中國與挪威兩國關係近年來才有所解凍。

獄中罹患絶症

圖片版權 Reuters Image caption 在劉曉波被監禁期間，香港等地民主派人士一直呼籲中國將他無條件釋放。

劉曉波被監禁引起國際社會的強烈反響。國際特赦、人權觀察、無國界記者和國際筆會等組織不斷呼籲中國當局釋放劉曉波。

美國國會曾通過決議案呼籲北京當局立即釋放劉曉波，德國總理默克爾也對劉曉波的審判結果表示震驚。

在他被監禁八年後，2017年6月26日，遼寧省監獄管理局在其網站上公布，劉曉波已被診斷患有肝癌，遼寧省監獄管理局批准其保外就醫。

據悉，現年61歲的劉曉波是今年5月23日被確診為肝癌晚期。

劉曉波保外就醫：中國"妥協"邀德美專家來華會診

圖片版權 Liu Xia Image caption 劉曉波和妻子劉霞在一起。

劉曉波因癌症晚期獲保外就醫的消息被海外媒體紛紛報道，但中國官方媒體隻字不提。中國外交部6月26日被問及劉曉波時表示不了解情況。

挪威諾貝爾委員會對劉曉波保外就醫發表聲明："委員會對劉曉波出獄感到高興，但同時極其遺憾的是他病重至此中國當局才同意他離開監獄。"

"他是因為言論自由被判刑，本不應該受此牢獄之災。"

該委員會還再次重申，對劉曉波前往挪威的邀請仍然有效。

但是，劉曉波於7月13日在醫院去世。

這位諾貝爾和平獎得主，永遠失去了親自領獎的機會。