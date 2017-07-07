中國解放軍遼寧號航空母艦編隊抵達香港
- 2017年 7月 7日
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中國解放軍第一艘航空母艦遼寧號抵達香港停靠，並將開放予少量公眾登艦參觀。
遼寧號航母編隊星期五（7月7日）清晨進入香港水域，在維多利亞港西側水面錠泊。編隊中的濟南、銀川、煙台三艘驅逐艦則到昂船洲海軍基地停靠。
這是中國官方安排的香港主權移交20週年慶祝活動之一。編隊指揮員、中國解放軍海軍副司令員丁毅中將在碼頭舉行的記者會上稱，航母編隊停靠「體現了中央政府對鑲特別行政區的高度重視」。
中國國家主席習近平上周主持香港新政府就職典禮時強硬警告不會容忍「港獨」勢力，中共官方媒體稱，航母編隊停靠是要同時「震懾」「港獨」與「台獨」活動。
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