搶救劉曉波：德國使館批評中國「破壞信任」

圖片版權 The First Hospital of China Medical University Image caption 中國醫科大學附屬第一醫院網站刊登的劉曉波會診照片

德國駐華使館周一（7月10日）發表罕見聲明稱，中國方面對為劉曉波會診的德國醫生進行錄音錄像，並選擇性地洩露給一些國家媒體，有損（外界）對中國當局處理劉曉波案例的信任。

德國使館還說，這一做法違反了德方的意願，並似乎顯示「是安全機關引導（治療）進程，而非醫學專家。」

周一，罹患肝癌晚期的中國異議人士劉曉波的醫生說，劉曉波「病情危重」，醫院方面正「進入積極搶救狀態」。

這是中國醫科大學附屬第一醫院在當天的網站通報中這樣表示的。醫院稱，上述情況，劉曉波的家屬已知情。

圖片版權 German Embassy, China Image caption 德國使館聲明

出國治療？

此前，劉曉波和家人提出希望出國治療。中國方面一直說：病太重、走不成了；外國專家今天說：還能走、但要盡快。

曾獲諾貝爾和平獎的劉曉波今年61歲，2009年被中國當局以煽動顛覆國家政權罪判處11年監禁。不久前他被確診患有晚期肝癌，獲准保外就醫。

中國醫院方面一直堅持說，劉曉波病情已經過於嚴重，無法承受長途旅行。

但是，前往位於瀋陽的中國醫科大學第一附屬醫院參與會診的美國和德國專家周日（7月9日）說，劉曉波可以安全轉運到國外接受治療，但是必須盡快。

這兩位專家還再次確認，劉曉波本人表示希望前往德國或者美國。

你的器材不支持播放多媒體材料 收治劉曉波的瀋陽中國醫科大學附屬第一醫院對外聲稱沒有這位病人。

「必須盡快」

7月8日下午，德國海德堡大學醫學院外科系主任布赫萊爾（Markus W Buchler）教授和美國MD安德森癌症中心放療系的赫爾曼（Joseph M. Herman）教授在瀋陽參加劉曉波病情會診。

周日，他們發表聯合聲明說，"轉運任何病人總有一定程度的風險「，但是，如果有妥善的醫療護理和支持，劉曉波是可以被安全轉運的。不過，「醫療轉移必須盡快進行」。

這兩位醫生肯定了瀋陽醫院對劉曉波的治療與措施。他們也認同中國醫生的診斷，建議劉曉波接受「姑息治療「。不過他們還說，」或許存在」其他選擇，包括介入手術、放療。

聲明還說，海德爾堡大學和MD 安德森中心都已經同意收治劉曉波，都有凖備為他提供最好的醫護。

路透社聯繫中國外交部，詢問劉曉波是否會獲准出國，沒有獲得答覆。

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「國外也沒有更好的辦法」

這份聲明似乎和瀋陽醫院在會診後發佈的通告有衝突之處。

星期六（8日），瀋陽的醫院在網站發佈的通告說，會診中，美國和德國專家提出患者希望出國治療，中國專家曾提出，患者轉運過程不安全、你們還有什麼治療辦法可以做得更好？

通告說，美國和德國專家回答，"我們也沒有更好的辦法了，你們已經做得非常好。"

根據該家醫院8日發佈的劉曉波病情通告，目前劉曉波進食困難，繼續營養支持、止痛和一般支持治療等。

圖片版權 Reuters Image caption 劉曉波的狀況在世界引起關注。當中國國家主席習近平上周到訪德國時，示威者呼籲中國政府讓劉曉波夫婦離開中國，並抗議中國國家領導人比起談人權，更願意談熊貓。

「有尊嚴地走」

自劉曉波保外就醫的消息傳出後，國際間多方曾反覆呼籲中國釋放劉曉波，讓他自由選擇治病地點、與家人團聚。

在北京的人權活動人士胡佳日前再次發推文說，肝癌末期，醫學上或許無力回天，但心願上要繼續為他努力達成。胡佳表示，"讓曉波帶著劉霞和劉暉（注：劉霞的弟弟）到海外去，讓一個良心囚徒有尊嚴地走。"

周末，藝術家艾未未也呼籲當局讓劉曉波自由選擇治療地點。他說，中國政府應該釋放劉曉波，留下更好的記錄。因為這將會被全世界記住。

以往多年，劉曉波本人曾經多次有機會離開中國，但他都選擇了留下。如果這一次劉曉波果真願意、繼續要求離開中國，中國當局又會採取什麼態度呢？

圖片版權 AFP Image caption 艾未未呼籲中國政府立即釋放劉曉波

6月27日，美國敦促中國給予病重的劉曉波人身自由。中國外交部發言人陸慷強硬回應，任何國家都無權"就中國內政指手畫腳"。

在被問到中國當局是否允許劉曉波前往美國接受治療時，陸慷回應說，"中國是法治國家，在法律面前人人平等"，任何其它國家，"應尊重中國司法獨立和司法主權"，不得利用任何所謂的個案干涉中國內政。

陸慷還強調，中國政府對中國公民的出入境一向依法管理。

在中國同意邀請德美專家參與會診時，接近劉曉波家屬的消息人士曾對BBC中文網說，這算是中國當局願意"讓步"，就算是「妥協吧」。