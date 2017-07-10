中國遠洋海運63億美元收購東方海外國際

圖片版權 EPA Image caption 東方海外貨櫃航運公司是目前世界第七大航運企業

中國航運巨頭企業中國遠洋海運（Cosco）將以定價63億美元收購香港的競爭對手東方海外國際（OOIL）。

這一收購將令中遠成為世界第三大航運公司，擁有超過400艘船。

東方海外國際的大股東已經同意接受出價，但收購仍需待監管部門許可。

這將是併購大潮當中的最新一浪。目前世界前六大航運公司已經控制了航運市場的幾乎三分之二。

產能過剩

根據航運業數據庫「Alphaliner」統計，東方海外國際旗下的東方海外貨櫃航運（OOCL）公司是目前世界第七大航運企業，佔全球3.2%的市場份額。

中遠出價每股10.07美元，比東方海外國際周五收市價高出38%。

香港第一任特區行政長官董建華的家族創辦了東方海外國際，目前該家族仍然持有該公司69%的股份。

他們已經接受了中遠的出價，但仍然需要獲得中遠的股東通過，以及美國與中國監管部門的許可。

產能過剩以及需求放緩正在令航運業發生重大的轉變。

去年，韓國航運巨頭韓進海運（Hanjin）宣佈破產，但法國的達飛海運集團公司（CMA CGM）則收購了新加坡的東方海皇航運（Neptune Orient Lines）。