中國遠洋海運63億美元收購東方海外國際
- 2017年 7月 10日
-
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
中國航運巨頭企業中國遠洋海運（Cosco）將以定價63億美元收購香港的競爭對手東方海外國際（OOIL）。
這一收購將令中遠成為世界第三大航運公司，擁有超過400艘船。
東方海外國際的大股東已經同意接受出價，但收購仍需待監管部門許可。
這將是併購大潮當中的最新一浪。目前世界前六大航運公司已經控制了航運市場的幾乎三分之二。
產能過剩
根據航運業數據庫「Alphaliner」統計，東方海外國際旗下的東方海外貨櫃航運（OOCL）公司是目前世界第七大航運企業，佔全球3.2%的市場份額。
中遠出價每股10.07美元，比東方海外國際周五收市價高出38%。
香港第一任特區行政長官董建華的家族創辦了東方海外國際，目前該家族仍然持有該公司69%的股份。
他們已經接受了中遠的出價，但仍然需要獲得中遠的股東通過，以及美國與中國監管部門的許可。
產能過剩以及需求放緩正在令航運業發生重大的轉變。
去年，韓國航運巨頭韓進海運（Hanjin）宣佈破產，但法國的達飛海運集團公司（CMA CGM）則收購了新加坡的東方海皇航運（Neptune Orient Lines）。