可可西裏列入聯合國世界遺產名錄引發牧民迫遷憂慮

圖片版權 CNS Image caption 可可西裏是藏羚羊的棲息地

聯合國教科文組織（Unesco）將中國可可西裏（Hoh Xil）高原列入世界遺產（World Heritage）名錄，但西藏維權組織對這一決定提出了批評。

活動人士稱，這一舉動可能會令北京有理由將目前居住在當地的牧民遷移。

聯合國教科文組織稱，這個位於中國西部青海省的自然區域屬於世界上最大的高原。

當地獨一無二的生態系統極盡豐富，包括瀕危動物藏羚羊。

青海省與西藏自治區接壤，當地有相當規模的藏族居民。

北京在1950年派軍隊進入這一地區，宣告確定主權，當時這裏的其中一些區域成為西藏自治區的一部分，另一些則被分別併入鄰近不同的省份。

可可西裏是什麼？

可可西裏屬於青藏高原的一部分。中國方面的信息稱，它是藏羚羊的居住和繁殖地，並且位處重要的遷徙及交通路徑。

這個面積達412萬公頃（15907平方英里）的地域也是狼和熊的家園，是「地球上一片美麗非凡的廣袤風景」。

在蒙語中，「可可西裏」意為「美麗的少女」，在列入世界遺產名錄之前，它已是中國第一個為保護珍稀瀕危野生動物藏羚羊而設置的國家級自然保護區。

該地區瀕危物種藏羚羊的非法偷獵問題在2004年因為中國拍攝的電影故事片《可可西裏》而收到關注，該電影亦在2005年柏林電影節獲得「堂吉訶德獎」（特別提及獎）。

爭議何在？

中國提交的提名資料估算，約有5萬人在這片區域過著遊牧生活。

西藏活動組織表示，聯合國教科文組織在周末宣佈的這一消息，將給予北京充分的理由遷移當地的西藏牧民。

中國已經在西藏多個地區遷移過牧民。北京聲稱這是在向當地投放資源，改善生活水平，但活動人士指，這些措施破壞了他們的傳統生活方式，且進一步侵蝕了西藏文化。

自由西藏學生運動（，聯合國教科文組織的決定「離譜」，為中國「開綠燈」，繼續實施「強行將西藏牧民從傳統居住地遷走」的計劃，最終將「抹殺這種古老的生活方式」。

國際聲援西藏運動（International Campaign for Tibet）組織則表示，中國為這片高原提名，是來自於對鼓勵大規模旅遊業和政府控制的政策。

該組織指，聯合國教科文組織「不加質疑」地支持這一提名，忽視了西藏牧民在這片土地長期「管家」的角色。

Image caption 青藏高原上的很多藏族居民都保留著傳統的遊牧生活方式

聯合國與中國怎麼說？

中國表示，提名可可西裏是出於保護上的考慮。提名書中指出，這片高原是藏羚羊以及其他動植物「最重要的棲息地」。

聯合國教科文組織發言人告訴BBC說，遷移的問題在提名的評估當中已經被討論過。

發言人表示，中國政府「作出了承諾不會實施任何強行遷移」，並承諾「與當地社群和其他利益相關者合作保證該地區的保護與管理」。

活動人士組織指出，任何驅逐和遷移當地居民的行為都將直接違反聯合國教科文組織的指引，呼籲聯合國密切關注當地狀況。

其他聯合國教科文組織世界遺產名錄（英文）：