劉曉波代表律師：已凖備醫療專機　只需中國政府首肯　

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代表劉曉波的美國律師傑拉德·簡瑟爾（Jared Genser）周一（7月10日）發表聲明指，他已安排專機運送劉曉波出國治療，並呼籲中國國家主席習近平容許劉曉波與妻子劉霞出國。

簡瑟爾指，醫療專機設有維生設備及醫療人員團隊。只要中國政府容許劉曉波夫妻出國，專機即可出發。

簡瑟爾於聲明中說：「沒有人會相信中國政府是因為醫療原因而不容許劉曉波出國。曾探訪劉曉波的美國及德國醫生都同意劉曉波能夠出國接受治療，而他們都強調在國外有一些額外的治療方法。」

圖片版權 The First Hospital of China Medical University Image caption 中國醫科大學附屬第一醫院網站刊登的劉曉波會診照片

簡瑟爾說，這些治療方法能延長劉曉波的生命數周，而且國外的緩和醫療更能減輕他的痛苦。

「劉曉波重申他希望出國接受治療。在這種情況下，劉曉波作為病人，他的意願應該被尊重。」

簡瑟爾早前接受BBC訪問時說：「中國政府懼怕劉曉波，我認為這是頗明顯的。」

「他們好像懼怕一個人和他對中國如何從一黨專政變成多黨民主制的看法。」

默克爾發言人：關注劉曉波

圖片版權 Getty Images Image caption 德國總理默克爾透過發言人表示關注劉曉波

德國總理默克爾的發言人賽博特（Steffen Seibert）表示，劉曉波狀況令人極度憂慮，事件對默克爾非常重要。

賽博特指，默克爾希望中國會對劉曉波和家人有人道的對待。

劉曉波好友、流亡德國的作家廖亦武在推特上引述中間人說，默克爾於G20峰會上「每天都向習近平提劉曉波」，而下周會有最終結果。

《環球時報》：不應政治化

圖片版權 Reuters Image caption 香港民眾參與要求釋放劉曉波的集會

另外，中國官媒《環球時報》英文版發表專欄文章指，劉曉波的肝癌治療不應被政治化。

「一些人及勢力要求劉曉波於國外接受治療，大概是出於政治的原因。他們的目的是利用劉曉波的絶症，加強中國不人道的指控。」

「事件的重點是，一名中國囚犯被診斷患有癌症。不論西方如何看劉曉波，他都是一個囚犯。他在法律面前與其他囚犯一樣，並不會在中國得到特別優待。」

「現在中國更加強大及自信，不會向西方壓力屈服。」