觀點：中國電影院裏的「新聞聯播」

圖片版權 Web Image caption 《光榮與夢想——我們的中國夢》系列公益片

中國從中央到地方的主要電視頻道，每晚7點，都會雷打不動地播出中央電視台的《新聞聯播》。這個三十分鐘的新聞節目，前十分鐘中國領導很忙：開會、出訪；中間十分鐘中國人民很幸福：滿足、感激；最後十分鐘其他國家人民水深火熱：爆炸、災難。

新聞聯播的政治意圖很明顯，中國領導英明，社會制度優越，人民安居樂業，其他制度日薄西山。用文革的話說，就是"我們一天天好起來，敵人一天天爛下去"。現在新聞聯播針對電視的這套模式，又要移植到電影了。

最近國家廣電總局拍攝了一套《光榮與夢想——我們的中國夢》系列公益片。說是公益片，其實就是政治廣告片，因為根據預告，台詞精選自國家領導人的語錄、社會主義核心價值觀宣傳語，再加上些古詩詞和名人名句，由32位當紅的影視歌明星誦讀表演。

這套中國夢系列片，官方要求作為隨片廣告，在所有放映的電影前播放。現在起，你花了錢，買了票，坐在電影院，首先要看中國夢廣告片。就像要想看天氣預報和後面的電視劇，你首先要等30分鐘的新聞聯播。

《新聞簡報》

圖片版權 CCTV/Web Image caption 中國中央電視台《新聞聯播》

中國官方的這一套做法，一點也不新鮮。在電視出現和普及之前的上世紀六七十年代，民眾最常見的娛樂方式就是看電影，不管是室內還是露天。那時在所有的電影放映之前，都會加映叫做《新聞簡報》的短片，類似後來的《新聞聯播》。主要內容是由官方統一拍攝的社會主義成就，中央會議的勝利召開，領導的重要講話和訪問，各條戰線捷報頻傳，國際體育賽事，中國人民的老朋友來訪，國際鬥爭的新形勢等。

通過電影前的《新聞簡報》，人們知道了中共九大的勝利召開，乒乓球健兒再創輝煌，尼克松訪華中美關係突然改善，以及永遠笑容可掬的西哈努克親王在中國各地考察。還知道批林批孔反擊鄧小平右傾翻案風，唐山大地震的救援畫面，英明領袖華國鋒的抓綱治國，十一屆三中全會的撥亂反正、改革開放等。

這種強加在電影正片前的《新聞簡報》，到了八十年代隨著電視的普及才逐漸消失，以後就是幾十年模式不變的《新聞聯播》。現在再在電影放映前加映《中國夢》系列片，只不過是歷史的重覆。這種做法就是和前幾年薄熙來主政重慶時相比，也不是什麼新現象。當時重慶電視台的一個頻道，不再播廣告和其他節目，只播紅色經典的電影、歌曲、舞蹈、歷史事件。當然後來人倒政息，重慶的電視又恢復正常。

政治宣傳

圖片版權 Getty Images Image caption 中國電影院觀眾

現在商業影院、娛樂電影前強行加映政治宣傳片，效果如何、能否持久，先不說，至少損害了影院和觀眾的利益。影片流轉時間、員工工作時間延長，電費、設備損耗增加，還得應對觀眾的不滿、起哄、摔打座位等問題。觀眾早來不一定愛看，晚來又會錯過正片，不早不晚難以掌握，還得黑燈瞎火找座位。

最主要的，觀眾花了錢本來是娛樂放鬆，結果卻趕上政治說教。真要願意這樣，完全可以在家看新聞聯播，或瀏覽滿大街的中國夢、核心價值觀宣傳畫，何必花錢費時來電影院看。

當然官方的做法還比較厚道，只是加在前面，沒有插播在影片中間，或者彈出小窗字幕滾動播出。其實放在影片後面播放最好，留下看的觀眾都是中國夢系列片的鐵桿影迷，回去以後還可寫出觀後感，廣為傳播。

網民對此事有兩點熱評。一是導演團隊專門請到周小平把關每句台詞。這位周先生自打幾年前在文藝座談會上一炮走紅後，捏造事實，煽動民族主義，仗著領導喜歡和散佈政治正確的正能量，在網絡上呼風喚雨，現在又進軍影壇。二是中國夢系列片的代言人是成龍。大家不妨搜索一下，這些年成龍代言的企業和產品，最後都怎麼了？

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