毛澤東生前筆記以100萬美元拍賣售出

圖片版權 Southeby's London Image caption 毛澤東1975年寫下的筆跡

前中共領導人毛澤東生前手寫的詩詞筆記今日在倫敦拍賣行蘇富比以 70萬4千英鎊（約100萬美元）的價格售出，比預期出售的價格高出了10倍。

此次拍賣的筆記是毛澤東1975年與古典文學學者蘆荻暢聊文學時寫下的，距離他1976年病逝僅相隔一年。筆記共9頁有8處鉛筆筆記和1處紅筆筆跡，其中有6處是毛澤東親筆寫下剩下，其餘為蘆荻記錄的注釋。

毛澤東寫了唐代詩人杜甫《登高》中的"風急天高猿嘯哀"，以及李白、白居易等其他詩人的詩句。評論人士指出，這份筆記與毛澤東其他詩詞筆跡不同，看起來寫得十分吃力，這可能與他重病有關。

圖片版權 AFP Image caption 毛澤東生前酷愛古典詩詞

毛澤東一生曾寫過百餘首詩詞，其中《沁園春·雪》等詩詞廣為流傳。

晚年的毛澤東重病口齒不清，但仍然對古典文學報有極大的興趣。當時的中央委員會便請祖籍同為湖南的蘆荻與他見面溝通，蘆荻為了方便交流便請他把想法寫下來。

根據蘇富比拍賣行的介紹，毛澤東在其中一頁紙上寫到"我們需要促進現代文學的發展…"。

這是近年來第三次在世界拍賣市場上拍出的有毛澤東筆跡的文件。前兩次拍賣的文件由毛澤東簽名，分別售出了90萬美元和42萬美元，而此次拍賣的文件則大部分由毛澤東書寫。

據悉此次的買主是一名來自中國的收藏家。

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