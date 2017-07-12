中國醫科大學附屬第一醫院：劉曉波病情垂危

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根據醫院周三(7月12日)的下午通報，患上末期肝癌的諾貝爾和平奬得主劉曉波病情垂危，醫院正在全力搶救，家屬知情並已簽字。

中國醫科大學附屬第一醫院下午發表最新消息，指劉曉波病情加重，腎功能、肝功能、呼吸功能衰竭，並有自發性腹膜炎、感染性休克、不全腸梗阻、彌漫性血管內凝血。

醫院方面指，劉曉波需要氣管插管以維持生命，家屬在聽取醫護人員解釋後，拒絶氣管插管。

醫院在周三早上發表消息，指醫院仍在「積極搶救」，而劉曉波「仍存在休克及器官功能衰竭」。

不過，總部設於香港的中國人權民運信息中心引述劉曉波親屬，指劉曉波身體狀況昨天好轉，今晨神智清醒。

中國人權民運信息中心：劉曉波家屬被軟禁於別墅

中國人權民運信息中心亦指，劉曉波的家人──包括兄弟及他們的妻子──於7月8日分別從廣州及大連出發至瀋陽時，遭公安國保人員監視，並禁止他們與媒體及其他人士接觸。

劉曉波的家人現時在瀋陽一幢別墅內，沒有行動自由，公安亦暫時保管他們的手機。而劉霞與弟弟劉暉亦與家人失去聯絡兩天。

中國人權民運信息中心周二指，當局阻止劉曉波身邊親屬與外地親屬聯絡，是不希望親屬告知外界劉曉波身體狀況還能夠支撐出國。

圖片版權 SUPPLIED Image caption 劉霞和弟弟也和親屬失去聯繫兩天

有六名親屬希望與劉曉波見面，但中國當局指他們要按監獄法提出申請，至於申請仍然未有被批。

中國人權民運信息中心指：「劉曉波家屬希望劉曉波去天堂的那一刻是身在不被視為"罪犯"的國家，是無數人士去教堂為他祈禱的國家，是有成千上萬人去葬禮上送鮮花的國家，是他的墓園會成為全世界千千萬萬人常去拜祭的國家。」

不過，假如劉曉波在中國離世的話，監獄有權控制如何處理遺體的事宜。根據《監獄罪犯死亡處理規定》第十七條，即使親屬不同意火化遺體，監獄可按照國家規定火化遺體。

美國：密切跟進事件

圖片版權 Reuters Image caption 香港集會人士在中聯辦大門示威，要求釋放劉曉波

周二舉行的美國國務院例行記者會，發言人希瑟·諾爾特（Heather Nauert）說，美國密切跟進劉曉波的事件。

「我們繼續呼籲中國釋放劉曉波，令他能夠在自己希望到的地方接受治療。假如他希望到美國，我認為我們會歡迎他。」