觀察：巴拿馬後 台灣會再丟一個邦交國嗎？

圖片版權 Taiwan Presidential Office Image caption 巴拉圭總統卡斯提訪問台灣，台灣官方以軍禮相待。

在與巴拿馬斷交後，台灣一度傳出會再丟邦交國。雖然也有國家表示支持台灣，但外界普遍預估下半年台灣的外交處境仍面臨巨大艱困。

南美洲國家巴拉圭的總統卡斯提，於11日來台灣參訪三天，12日一早，台灣官方也舉辦盛大的軍禮迎接。 2017年也正好是台灣巴拉圭建交滿60週年，台灣總統蔡英文表示，兩國的踏實外交與互惠互助，讓兩國人民60年來在各方面都互蒙其利。

台灣甫剛在6月時丟了有"百年邦交"的巴拿馬，邦交國減為20國，當時一度預測會出現"骨牌效應"，中南美洲的國家可能會在未來陸續表態與台斷交。而巴拉圭總統的赴台，被認為是替執政的民進黨政府打了外交強心針。

台灣的外交部也宣佈，為了要深化與中南美洲的連結，未來與巴拉圭將互相有入境90天免簽證的待遇。而隨後，台灣方面也大動作地開放其餘10個中南美洲邦交國，未來都將享有30天或是90天的免簽證待遇。

對於這些政策，外界也解讀是對中南美洲國家進一步的友好表態。但在此同時，中東的巴林也宣佈將台灣位於該國的"台灣駐巴林商務代表團"更名為"駐巴林台北貿易代表處"，而遭到台方抗議，認為是受到中國壓力影響。

在此前，包括台灣駐厄瓜多代表處，以及駐尼日利亞代表處等，都因為中國施壓而被強迫更名並要求承認一中。尼日利亞甚至動用武警封鎖代表處等，都展現了台灣在國際舞台上持續面對中國的無奈。

BBC中文網此前報道：

宏國再現危機？

圖片版權 CNA Image caption 對於傳言宏國將於7月中斷交，駐台大使謝拉表示絶不可能。

然而在另一方面，台灣在中美洲的邦交國卻也出現鬆動的跡象，宏都拉斯在11日時一度被台灣媒體披露，有可能在7月中時，結束與台灣的邦交，將人員轉往中國任職。

對於此傳聞，台灣外交部不僅否認，宏國駐台大使謝拉（Rafa Sierra）也在11日晚間出面說明，台灣與宏都拉斯的邦交"良好穩定"，並表示有人"心存不善" ，想刻意放話來影響台宏兩國間的友誼。

謝拉稍晚還於臉書表示："我沒有要去任何地方"。而事實上，宏國的國會議長與副總統阿瓦雷斯才剛於7月初與6月中先後來台訪問，在所有邦交國中，巴拉圭政府高層訪台的次數算不少。

中美洲的宏都拉斯，從2013年起就不時傳出與台灣的邦交出現不穩，在蔡英文執政後，雖然1月曾前往宏都拉斯參訪，但當時也出現投宿的酒店出現"中國台灣省"字樣而引發台方抗議，後來宏國該酒店也正式致歉。

日前巴拿馬與台灣斷交後，台灣研究拉美學者陳小雀就曾向BBC中文網表示，宏都拉斯是最有可能下個斷交國。加上宏國的農業與雞肉製品等想積極拓展亞洲市場，中國也是宏國想交涉的大客戶，台灣為了表示友誼，近來也表示高度興趣，願意大量購買農產品。

你的器材不支持播放多媒體材料 此前，巴拿馬與台灣斷交的決定受到北京的讚賞和台北的批評。

台灣目前還有哪些邦交國？

中美洲地區10個：伯裏茲（台灣稱貝里斯）、多米尼加、薩爾瓦多、危地馬拉（瓜地馬拉）、海地、洪都拉斯（宏都拉斯）、尼加拉瓜、聖盧西亞（聖露西亞）、聖基斯和尼維斯（聖克里斯多福及尼維斯）、聖文森特和格林納丁斯（聖文森）

南美洲地區1國：巴拉圭

大洋洲地區6國：帕勞（帛琉共和國）、馬紹爾群島、基里巴斯（吉裏巴斯）、瑙魯（諾魯共和國）、所羅門群島（索羅門群島）、圖瓦盧（吐瓦魯國）

非洲地區2國：布基納法索（布吉納法索）、斯威士蘭（史瓦濟蘭）

歐洲地區1國：梵蒂岡（教廷）

美艦停泊遭質疑

而在六月底時，美國參議院軍事委員會投票通過2018年草案，內容並提及允許美國的軍艦將來可以就在台灣的軍事港口停靠進行規劃。台灣官方對此表示高度歡迎，並表示可以深化台美間的信任。

但對於這項消息，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）則是給予否定答案。根據《中央社報導》，他在華盛頓表示："美軍軍艦停泊非常困難，會對台灣構成直接威脅"，這回應也被視為目前美方官方最高層級的表態。

這樣的動作，早先也引發中國媒體的不滿，紛紛撰文批評美艦停泊台灣是"對中國主權赤裸裸地侵犯"。過往台灣在1979年前也曾經有美軍駐扎，位於南台灣高雄左營的海軍基地，更曾有第七艦隊的分遣隊與軍艦駐守。

莫健並表示，草案到成為真正的法案還有很長的路要走，參眾兩院也必須協調初一致的版本，並經由特朗普總統簽署後才生效。換言之，特朗普的表態終究才是關鍵，但目前中美兩國仍算友好的情勢來看，美艦停泊台灣的機率很低。

就外界預估，中國今年的十九大將是中國政治的關鍵點，十九大結束與人事底定後，中國可能會再拉攏台灣的邦交國來樹立權威，台灣當局若沒有事先因應，到時的處境只會更為不利。