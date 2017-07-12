觀察：中國在吉布提設軍事基地幹什麼？

圖片版權 Xinhua Image caption 解放軍駐吉布提保障基地成立暨部隊出征儀式在廣東湛江某軍港舉行

在中國"八一"建軍節90週年前夕，中國軍隊在非洲國家吉布提設立的軍事基地正式成立，標誌中國第一個海外軍事基地的誕生。

周二（7月11日），解放軍駐吉布提保障基地成立暨部隊出征儀式在廣東湛江某軍港舉行後，搭載駐吉布提基地官兵的艦船起航。

外界對此可謂高度關注，都認為這是中國在海外的第一個軍事基地。

在周三的例行記者會上，中國外交部發言人再次解釋希望化解外界對中國海外設軍事基地的擔憂，其中關鍵點有二：

1）吉布提基地的修建是中吉兩國政府經過友好協商作出的決定；

2）吉布提基地是「保障基地」，有利於中國在亞丁灣和索馬里海域護航、以及開展人道主義救援等國際義務。

基地設施

然而，無論中國外交部如何避免使用軍事基地這一名詞，吉布提基地的興建從始至今就是由中國軍方主導、軍方修建、軍方所用的軍事基地。

2015年11月，當中國證實與吉布提就建設這一基地協商時，中國外交部甚至避免用「基地」一詞，用的是「後勤保障設施」。

2016年11月，中國中央軍委副主席范長龍曾在訪問吉布提期間「看望慰問了在執行吉布提保障設施建設任務的部隊官兵」。

中國官方一直堅稱，在吉布提的設施並不能被稱為軍事基地，因為它在規模和功能上遠遠達不到軍事基地的級別。

為了配合吉布提「保障基地」的正式成立，中國《解放軍報》周三在頭版刊登重要文章，一方面表示這標誌著中國軍隊維護世界和平的能力有了新的提升，另一方面又強調：中國開展海外軍事行動，是出於和平目的、是和平性質，既不為尋求軍事擴張，也不謀求干預別國內政，更不針對任何第三方。

然而中國要讓外界完全相信此番表白恐怕並不容易。

吉布提基地

圖片版權 Google Image caption 吉布提戰略地位非常重要，美國、法國和日本等國在此設有軍事基地。

吉布提位於亞丁灣的西岸，面積2.3萬平方公里，人口92萬，扼守著紅海到亞丁灣的通道，其戰略地位重要性不言而喻。

吉布提背靠非洲大陸，與阿拉伯半島隔海相望。從這裏經紅海和蘇伊士運河可抵地中海直達歐洲大陸，向東則直通阿拉伯海和印度洋。這條航線是全世界最重要的海上貿易通道之一。

正因為其重要的戰略位置，美國、意大利、法國、日本都在此設立了軍事基地。中國如今也正式成為吉布提軍事基地「俱樂部」的一員。

今年6月，美國國防部發佈中國軍力報告稱，繼在吉布提建後勤保障設施後，中國將在與其長期友好關係的國家建更多基地。

對此，中國外交部批評說，美國在全球範圍內有幾百個海外軍事基地，十多艘航母，但是美國卻對中國正常的國防建設說三道四，指手劃腳。

在中國方面看來，包括吉布提保障基地在內的軍事設施，都是「中國正常的、合理的、必要的國防建設」。

Image caption 習近平2013年提出的"一帶一路"概念，與其在2012年11月提出的"中華民族偉大復興"和 "中國夢"一脈相承。

國際秩序

在世界範圍內，經濟頭號強國美國在海外的軍事基地數量最多。聯合國安理會常任理事國當中，美國、英國、法國、俄羅斯都已經在海外設有軍事基地。

隨著中國經濟躍居世界第二，在海外投資劇增、在海外的從業人員數量龐大，中國維護自身經濟以及政治實力的迫切程度與日俱增。

在海外設立軍事基地，顯然符合中國日益增長的海外經濟和政治利益。

中國《解放軍報》周三刊登的社論還表示，未來中國軍隊"也將越來越多地走出國門、走向世界"，要當好世界和平的建設者和國際秩序的維護者。

曾幾何時，美國被中國民眾譏諷為「世界警察」。

如今，要實現中國領導人習近平倡導的"一帶一路"構想，恐怕中國將承擔更多維護國際秩序的「世界警察」職責。