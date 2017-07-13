保衛「唐樓」：香港居民反對拆卸戰後舊建築

圖片版權 Facebook/Central and Western Concern Group Image caption 這些建築當中有很多舊時代的獨有特徵

香港本地一些保護倡議組織正在游說推翻一項具有爭議性的計劃，反對拆除市區中心地帶一些較低矮的經濟住宅。

城市規劃者將於周五（7月14日）召開會議，討論這項由香港市區重建局提出的議案，這是由香港政府資助的一個法定機構。

管理當局希望拆除十多處從二戰時期存在至今的二至五層高建築，然後在這些地方重建兩幢高層住宅大廈。

香港中西區關注組召集人羅雅寧說：「我們要求規劃部門否決這個計劃，重新考慮如何建設這個區域。」

這些被稱為「唐樓」的建築當中，有一些屬於其特定時代的特徵，比如弧形的露台和通風的樓梯，它們位於已經發展成時尚地帶的蘇豪區（Soho）。

圖片版權 Facebook/Central and Western Concer Group Image caption 羅雅寧（左）呼籲規劃者重新考慮對這個區域的建設計劃

這一區域是很多當地人用餐和過夜生活的熱門地，同時也有旅遊巴絡繹不絶地將遊客帶到附近參觀景點文武廟。

事實上，自5月以來，香港旅遊發展局一直向國際宣傳這片區域，說它是「舊城中環」的一部分，適合遊客步行觀光。

而就在這些建築的街對面，就是香港的元創坊（PMQ），一處由受保護歷史建築改建而成的藝術及餐飲區，極受當地人及遊客歡迎。

保存特色

「你不會看到有遊客在高樓前面自拍，」在香港擁有多處經濟住宅物業的高思樂（Dare Koslow）說。他的物業包括一處寬敞通透的公寓，位於其中一棟被提議拆除的樓內。

「我們的老城正在被破壞，直到它不再存在。」

「這是一處非常有歷史的街區，」他說，「它是在二戰之後重建起來的。它不值得拆掉，然後被高樓取代。」

「這個住宅區將會完全失去特色，也會令我們在這裏擁有一切失色。」

Image caption 高思樂認為，舊中環正面臨被從地圖上抹去的危險

高思樂在2005年買下1400平方英尺（427平方米）的公寓，他相信這所公寓如今應該價值300萬美元（230萬英鎊）左右。

他強烈反對拆除的提議。

他說：「這不是錢的問題。其實，在2007年，市建局曾向我出價，想以我之前買的原價收購下來。我對這個地方有很深的感情。」

發展潛力最大化？

多年來，市區重建局一直試圖收購它重建計劃區域內的物業。

基本上，它需要得到同一區域80%以上受影響業主的同意，才能實施計劃。

當局承認，在這些情況下，收購行動的成功率「並不令人滿意」，於是他們就直接向城市規劃委員會申請通過計劃。

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作為對保護團隊的回應，當局表示，計劃內的建築將不包括任何一處古物古蹟辦事處所列的歷史建築。

政府稱：「由於在市區缺少用地，市建局會嘗試將計劃內的土地發展潛力最大化，增加住宅單位供應，以回應市區住宅單位需要的增加。」

活動人士則對此有異議，表示計劃的住宅高層大樓所能增加的新住宅單位數量有限，同時會破壞歷史街區的特色。

這些建築到底是需要拆除的障礙物，還是值得受保護的歷史，香港的城市規則者將必須在兩者間作出決定。