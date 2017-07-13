京戶有房不如不屬羊 那英國人結婚也談條件嗎？

圖片版權 Sina Weibo Image caption 相親這個話題在中國並不新鮮，但最近一家中文媒體的報道又讓它重新成為了社會熱點。

"男，東北戶口，司機；徵：北京戶口，沒有遺傳的輕度殘疾也可以"，這是北京某公園相親角裏的一則廣告。在這裏，戶口、籍貫、收入、學歷、房產都要"明碼標價"，門當戶對是所有人的標凖。

相親這個話題在中國並不新鮮，但最近媒體的報道又讓它重新成為了社會熱點。

《香港鳳凰周刊》的這篇文章裏寫到了發生在相親角的許多狀況。來這裏的人大部分是單身青年的父母，他們的孩子或者是忙於工作，或者是不好意思親自現身，又可能是不支持父母的決定，所以就出現了這麼一番景象：大爺大媽們面前放一張廣告紙，紙上三五句話概括自家孩子的條件，擺出自己的要求，然後一邊留意其它人的廣告，一邊等著合適的人選來面談。

相親角裏幾乎看不到照片，所謂條件都是一些"硬性指標"，北京出生、北京戶口、有房有車、名校畢業是最好的選擇，但是大部分人只符合部分條件，所以需要做父母的仔細篩選。

門當戶對最重要，京戶有房不如不屬羊？

圖片版權 Lin Han Qiang Image caption 上海人民廣場的「相親角」，父母們忙著給孩子找對象。

去相親角的人都希望能給自己的孩子找一個門當戶對的另一半。其中戶口是最重要的配備。在北京，有戶口意味著有資格在北京買房買車，孩子可以在北京上學高考，可以說有了戶口就有了在北京穩定生活的保障。

而北京戶口並不好拿，據北京統計局數字顯示，2015年北京有2170.5萬常住人口，沒有戶口的外來人口有822.6萬人，比重超過三分之一，並且由於北京在不斷控制人口規模，落戶指標也在縮減，拿到北京戶口會越來越困難。在相親市場上，一個北京戶口比博士學歷更受歡迎。

文章中一個外地青年的母親說，自己的兒子堅持一定要找北京人，因為"外地人掙再多也要背好多年房貸，萬一對方父母是農村的，沒有醫保和退休金，生病照顧還要他管，以後有了孩子也不好上學，還得花錢報課外班，但找個北京的就省事多了"。

有了戶口也並不意味著你就是北京人，因為有了北京戶口也不代表買得起北京的房，尤其是擁有優質學校資源的學區房，更不要提一些老北京口中的生活習慣、婚嫁習俗等區別。

圖片版權 Sina Weibo Image caption 「北京人怎麼了？」一位網友問

在現場可以感覺明顯感覺到北京人和外地人身份差異所帶來的區別對待。有的北京大爺說，"我們不是看不起外地人，但有些外地人確實動機不純，拿我們當跳板！" "外地人目的是什麼？他們大量湧進北京，想盡辦法跟北京人搞，佔北京的便宜，佔戶口、佔房子、佔錢，什麼都有了，最後又跟你離婚！"

但其實，就算闖過了戶口、學歷、房產關，也不一定就能配對成功。一位京籍京戶、市區有房、名校畢業的女生就因為屬羊而被許多大爺大媽遺憾放棄了，"你什麼條件都好，要是不屬羊我肯定選你當兒媳婦了！"

中國民間有"十羊九不全"的說法，許多年紀大的人認為屬羊的人命不好，因此生肖是羊的人在徵婚市場上有時不受歡迎。

英國也有地域標籤 但婚姻需要談條件嗎？

不同地區的人有不同的標籤並不是中國特有的現象。

BBC記者凱麗（Kerry Allen）表示，在英國，南方人和北方人之間也有對彼此的既定印象。通常北方人認為南方人更"時髦"、"經濟條件好"，而南方人會認為北方人更"熱情"，更容易聊天。北方人會更容易在地鐵、公交車上跟陌生人交談，而南方人一般會更保守。

圖片版權 Other Image caption BBC記者凱麗表示，在英國，南方人和北方人之間也有對彼此的既定印象。

但像這樣公開針對不同地方區別對待的事情在中國國內也引發了巨大爭議。有網友表示，"這樣夾雜著財富歧視，地域歧視，甚至封建迷信的東西，實在讓進入二十一世紀的人們尷尬"。

同時還有大部分網友對這種結婚談條件的行為表示反感，他們認為這樣的婚姻觀忽略了感情的重要性，彷彿把結婚看作是買賣。有網友評論"非要把愛情，談成生意"，"這種婚，不結也罷！一種扭曲的社會狀態"，"有這樣的公婆以後嫁過去都要自己受氣"。

但也有人從現實角度考慮，認為婚姻不僅僅是兩個人之間的事情，門當戶對的背景可以給兩個家庭帶來不少便利。

有網友寫道，"男女雙方都現實一點也挺好的，把條件都談到明面上，合著（則）談、不合則散，誰也不耽誤誰。"

不管誰對誰錯，可以預想到的是，只要不同戶籍享受的不同待遇和高企的房價繼續存在，這種徵婚市場"擺條件"的現象也還會一直存在。