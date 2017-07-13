劉曉波如何參與《零八憲章》?

圖片版權 EPA

諾貝爾和平奬得主、中國民運人士劉曉波因肝癌去世，終年61歲。他在2009年因「煽動顛覆國家政權罪」被判入獄11年，當年的刑事判決書多次提及《零八憲章》，但劉曉波卻非《零八憲章》的首位起草人。

到底《零八憲章》是一個怎樣的文件？為何劉曉波因《零八憲章》遭到中國政府的嚴厲判刑？

《零八憲章》有甚麼主張？

《零八憲章》在2008年12月發佈，適逢《世界人權宣言》公布60週年。《零八憲章》支持自由、人權、平等、共和、民主，要求修改憲法、三權分立、直選立法機構、保障人權等等。

中共前總書記趙紫陽秘書鮑彤之子、新世紀出版社負責人鮑樸認為，《零八憲章》內容溫和。「《零八憲章》的大部份條款，中共的憲法的裏頭是有明文規定。因此，《零八憲章》只是要求政府去監督、實施這些憲法已經有的東西。」

中國專家、香港中文大學歷史系客席教授林和立亦認為，《零八憲章》並無主張推翻中共或中國政府。

有分析指《零八憲章》主張聯邦共和，建立中華聯邦共和國，是最觸碰中國政府神經的一條，不過外界無從證實這樣的說法。

《零八憲章》受到甚麼影響？

圖片版權 AFP Image caption 捷克斯洛伐克的知識分子聯署發表《七七憲章》後，1989年發生「天鵝絨革命」

《零八憲章》受捷克斯洛伐克的《七七憲章》所啟發。1977年，當地的知識份子聯署要求政府遵守《赫爾辛基協約》，保障人民的人權。不少參與聯署的知識分子都遭到逮捕或囚禁，但他們仍然參與民主運動。

1989年，捷克斯洛伐克發生「天鵝絨革命」，以和平的方式從共產國家變為民主國家。

《七七憲章》仍然在世的簽署者於周二（7月11日）發表聯署信聲援劉曉波，指中國當局對他的逼害「不公不法、不正不義」。

誰首先推動《零八憲章》？

首批《零八憲章》的簽署者之一、異議作家余杰對BBC中文說：「據我所知道，最早有這個想法的是張祖樺先生及他的幾個朋友，他們已經起草一份初稿……然後他們請曉波來加入、參與這個討論跟修改。」

劉曉波另一名朋友野渡亦指出，張祖樺是《零八憲章》的第一執筆人，而劉曉波參與「修改、徵求意見、徵求聯署」的工作。

野渡說，張祖樺雖然並無遭到關押，但也難以與外間接觸。他去年底曾與張祖樺聯繫，但並不清楚現時張祖樺是否身處北京。

劉曉波在《零八憲章》發揮甚麼作用？

圖片版權 AFP

余杰說：「曉波介入以後，我覺得整個起了很大的變化。我們一起討論用甚麼名字，《零八憲章》這個名字也是曉波提出來的。」

「曉波也提出內容詳細的修訂，不僅是他一個的修訂，他還去找來很多的學者朋友，像徐友漁、崔衛平等等很多北京自由主義派的知識份子。」

余杰形容，劉曉波參與《零八憲章》的起草工作後，文本內容「脫胎換骨」。

《零八憲章》首批簽署人有303人，包括學者、律師、維權人士等等。余杰說，劉曉波在收集簽名的工作中起了很大的作用。

劉曉波在自辯書上寫到，他徵集的簽名大概有70人。

野渡亦是其中一個第一批簽名人。他說：「《零八憲章》展示中國民間的公民面向未來中國社會的政治藍圖的構想。」

野渡說：「《零八憲章》第一批簽名的303人包括體制內外（的人士），包括知識份子、草根階層、普通維權者、中產階級、商人等等不同的社會階層。這個廣泛的階層的代表性，完全是基於劉曉波這個中心點才能凝聚一起。」

野渡形容，劉曉波是《零八憲章》的「靈魂所在」，而當局清楚明白這一點，所以要打壓劉曉波。

為甚麼劉曉波有相當的號召力？

圖片版權 AFP Image caption 劉曉波和妻子劉霞

林和立指，劉曉波推動民主訴求溫和、理論扎實，相對來說可行，這是其中一個劉曉波在知識分子當中聲望很高的原因。

1989年北京學生發起示威的時候，劉曉波身在美國哥倫比亞大學進行訪問。他決定回國，積極投入中國民主運動。六四事件後，劉曉波仍堅持推動民主，更三次身陷囹圄。

野渡認為，劉曉波的堅持彰顥「六四精神」，令他得到尊敬。「這二十年間他堅持不懈，包括和天安門母親交往、為六四寫文章紀念。」

「1999年到2008年這段時候，他關注社會時事，撰寫大量批評文章並參與組結中國政治反對網絡，例如是獨立中文筆會。」