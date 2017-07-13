中國著名異議人士劉曉波病逝 國際社會反應

你的器材不支持播放多媒體材料 劉曉波是《零八憲章》的發起者和起草者。

中國著名異見人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波因病去世。國際特赦表示，劉曉波是捍衛人權的巨人，他的病逝將給中國及世界留下永恆的遺產。

國際特赦組織秘書長賽迪（Salil Shetty）表示，「今天，我們為失去一位捍衛人權的巨人感到悲痛。劉曉波知識淵博，堅持原則，幽默風趣，富有人道精神。」

」幾十年來，劉曉波不懈奮鬥，努力推進中國的人權和基本自由。但是，他卻受到中國政府的最無情，最殘酷的打壓。當局一再試圖壓制他的聲音，卻一次次遭受失敗。 儘管多年來一直遭受迫害，鎮壓和監禁，劉曉波一直為自己的信念而鬥爭。」

賽迪指出，「劉曉波雖然去世了，但是他所代表的一切都將留下來。我們現在能夠對他最好悼念，就是繼續為中國人權而鬥爭，珍惜他所留下的意義重大的遺產。正是因為劉曉波，中國和世界數以百萬計的人士受到感召，雖然面對打壓，卻勇敢地站出來為自由和正義而鬥爭。」

賽迪表示，「我們將與劉曉波的妻子劉霞以及他的家人站在一起。他們遭受了難以估量的損失。我們必須盡我們所能，制止當局對劉霞的非法軟禁和監視，確保她不再受到當局的迫害。」

中國著名異見人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波於2017年7月13日因病去世，終年61歲。

瀋陽市司法局在其門戶網站上確認了這一消息。

圖片版權 Reuters Image caption 劉曉波入獄後，他的妻子劉霞一直被當局軟禁。

劉曉波病逝的消息傳出後，台灣總統蔡英文在個人臉譜網發文，對劉曉波的病逝表達哀悼。

蔡英文表示，「今晚，全世界關心中國人權的人，都和我們一樣，為劉曉波先生的病逝感到無比哀慟。我要向這位人權鬥士致上最高敬意。同時，也要向劉曉波先生的家屬，特別是仍然遭到軟禁的劉霞女士，致上最誠摯的慰問。」

蔡英文指出，2010年，劉曉波先生獲得諾貝爾和平獎。頒獎典禮上，全世界的目光都聚焦在那張空椅子。現在，那張椅子確定永遠等不到劉曉波本人。

蔡英文表示，劉曉波在《我沒有敵人——我的最後陳述》曾經說過："我堅信中國的政治進步不會停止，我對未來自由中國的降臨充滿樂觀的期待，因為任何力量也無法阻攔心向自由的人性慾求，中國終將變成人權至上的法治國"。

蔡英文指出，這是劉曉波的中國夢。期待中國大陸當局展現自信，推行政治改革，讓中國大陸人民享有民主自由的天賦權利，並為兩岸關係打開新的契機。中國夢不應是耀武揚威，中國夢應該把劉曉波先生的夢想也一起思考進去。落實民主，讓每個中國人都有自由與尊嚴，才是值得驕傲的真正大國。

如果中國夢是民主，台灣會在中國大陸實現中國夢的過程中，提供必要的協助。蔡英文相信這是劉曉波先生在天之靈所樂見。劉曉波先生沒有敵人，因為民主沒有敵人。再一次向劉曉波先生一生的理想與堅持致敬。

人權律師騰彪說："哪怕現在不知道，將來會越來越多人了解他的故事、了解他過去的抗爭。他做一個標誌、一個符號，應該會顯得越來越大的作用。"

自2002年與劉曉波相識的野渡說："這十幾天來，我們作為曉波的朋友，都感到悲傷和憤怒。"

"我們要做的是，曉波三十年的堅持，一直為推動中國自由而做的努力，要將他的理想在中國實現。這對曉波來說是最大的誥慰。"

劉曉波好友、流亡海外的異見作家余杰說，"我更把他看作一個思想家……他的這些文章、這些思想，我覺得還會在未來中國民主化成為非常豐富的資源，成為養料滋潤下一代的中國青年。"

劉曉波是中國知名作家，曾任北京師範大學中文系講師。他是中國著名持不同政見者，曾任獨立中文筆會主席，是《零八憲章》的發起者和起草者。

2009年，劉曉波因所謂"煽動顛覆國家政權罪"被判處有期徒刑11年，剝奪政治權利2年。

2010年10月，劉曉波因其多年來"推動中國民主化的努力"而獲得諾貝爾和平獎。