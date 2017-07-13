著名異議人士劉曉波病逝 加深台港對中國疑慮

你的器材不支持播放多媒體材料 劉曉波是《零八憲章》的發起者和起草者。

諾貝爾和平獎得主劉曉波病逝，不只全世界哀悼，台灣官方也發表聲明。但在未來，台港兩地對中國的信任，恐怕只會下滑。

蔡英文："民主沒有敵人"

台灣總統蔡英文於臉書頁面上發文，並表示向"這位人權鬥士致上最高的敬意"也對其妻劉霞致上"誠摯慰問"。

蔡英文引用劉曉波過去的陳述"我沒有敵人"一文中，"任何力量也無法阻攔心向自由的人性慾求，中國終將變成人權至上的法治國"。蔡英文並認為，這是劉曉波的"中國夢"，中國當局應該展開自信，進行政治改革。

蔡英文也說，假設中國的中國夢是民主，台灣一定會在一旁提供必要的協助，這也是劉曉波"在天之靈所樂見"。文末，蔡英文再度重申，"劉曉波沒有敵人、因為民主沒有敵人"，表示致敬之意。

圖片版權 Facebook Image caption 劉曉波過世後，台灣總統蔡英文在臉書上發文表示哀悼。

劉曉波的過世，也讓台灣的政治人物對此批評，不論國民黨或是民進黨，皆有政治人物表示，劉曉波的病情原先可以控制，但是中國當局"惡意拖延"，最後讓劉曉波的B肝惡化成不可逆的末期肝​​癌。

港台同聲哀悼

香港方面也有政治人物表示哀悼，隸屬"香港眾志"的年輕議員羅冠聰，13日正逢生日，卻碰到劉曉波過世，讓他在臉書上直言是"最難過的生日"。

而日前的香港特首就職典禮，民主派人士也舉辦遊行，當中不斷高呼"釋放劉曉波"的中英文口號，併發起簽名連署。

台灣的太陽花學運領袖林飛帆，也同時在臉書發言"願你安息，願你用生命點染的這把火永恆燒下去"

台灣《中央社》也發佈特稿，回顧2008年當時台灣記者訪問劉曉波的情景。當時劉曉波除了闡述人權議題，也對台灣很感興趣，表示想多跟台灣年輕人接觸，聊聊他們對於國家的看法，也認為台灣民主進程值得中國參考。

劉曉波的動向一直備受台灣政黨關注。2010年，當時劉曉波獲和平獎時，時任總統馬英九也表示，希望中國"盡速釋放劉曉波，台灣對人權的關懷，是不分國籍跟國界的"。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 台灣公民李明哲3月入境中國後，至今仍下落不明。

兩岸還能一家親？

然而，就在劉曉波過世後，隨之而來的將是全世界的質疑，而台灣對於中國政府的猜忌將會更深。 3月底時，中國政府才無預警扣押了台灣公民李明哲，中方同樣以"涉及國家安危"為由，將李明哲關押至今。

李明哲妻子李淨瑜，在接受BBC中文網訪問時也表示，在見到丈夫本人前，她沒辦法信任中國官方的任何說辭，她也不敢想像丈夫會遭受什麼樣的待遇。而在此前，香港"銅鑼灣書店"的店長林榮基，也因為出版中國當局不喜愛的政治禁書，被中國當局關押八個月。

劉曉波逝世也給了台灣人很大啟發，在各大留言區與新聞頻道都有討論。許多留言也對中國當局有所批評，有些留言也表示："希望您能投胎到自由民主的國家，來生別再做中國人了"。

台灣政治大學台灣文學研究所教授陳芳明，在臉書發文表示對於劉曉波逝世"相當痛心"。並認為台灣人"絶對不能原諒共產黨，中國民主的希望也死了"。

他更近一步指出，所謂"兩岸一家親"與"愛台親中"的說法絶不要相信，因為我們面對的政權是"無血無眼淚"。劉曉波的離世，台港兩地同聲哀悼中，無形也把跟中國間的距離又拉得更遠。