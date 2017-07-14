劉曉波逝世：社交媒體藝術家作品紀念中國異見人士

圖片版權 Badiucao Image caption 藝術家巴丟草的漫畫作品《一個自由的人》

諾貝爾和平獎得主劉曉波對於新一代的中國民主活動人士來說是一個啟迪者，他的去世也受到政治題材藝術家們的紀念。

很多活動人士視他為爭取民主理念的教父，並且向這個被中國當局列為罪犯的人致敬。

其中一種啟發來自於劉曉波與妻子劉霞之間的愛情，後者一直身處軟禁之下。

兩人的這一張照片最近在他們的活動人士朋友之間傳播，得到了很多人的共鳴。

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它啟發了很多藝術作品，用以紀念他們之間的愛情，比如藝術家巴丟草這一幅《中國病人》

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身在澳大利亞的一名藝術家也在周三（7月12日）將該幅作品的另一版本畫在了墨爾本一條街的牆上，同時呼籲釋放劉曉波。

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著名政治漫畫家變態辣椒也畫了一幅，併發佈到了推特上。

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中國漫畫家小乖也從同一張照片中獲得靈感 ，在推特上發佈了這張用兩根蠟燭象徵這對夫婦的漫畫。

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2010年，劉曉波不被允許前往挪威領取諾貝爾和平獎。

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頒獎禮上的空椅子成為了藝術家的靈感來源——比如巴丟草的這一幅。

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變態辣椒則將椅子和劉曉波的條紋睡衣結合，畫了這樣一幅紀念作品。