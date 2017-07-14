中國外交部：劉曉波案　已向外國提出抗議

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中國外交部周五（7月14日）下午表示，已就劉曉波事件向外國提出抗議，指責外國干預中國的司法主權。

根據法新社的報道，外交部發言人耿爽指，中國已向美國、德國、法國和聯合國人權事務高級專員提出抗議。

另外，劉曉波遺孀劉霞會否被允許到外國，中方並沒有預設立場。

中國外交部周五（7月14日）曾凌晨回應劉曉波逝世的消息，指處理劉曉波案是中國內政，外國無權說三道四。

根據新華社報道，外交部發言人耿爽說：「我們敦促有關國家切實尊重中國的司法主權。」

「中國是法治國家。對劉曉波案的處理純屬中國內政，外國無權說三道四。」

外交部發言人指，劉曉波是觸犯中國法律而被判刑的罪犯，而中國「從人道主義出發」，向劉曉波提供肝癌治療。

不過，外交部網站並未能搜索到這段有關劉曉波案的回應。

中國媒體噤聲

就BBC觀察所見，截至周五下午，幾乎全部中國媒體都沒有報道劉曉波去世一事──除了新華社《環球時報》的英文版網站和中國環球電視網有報道以外。《中國日報》、人民網英文版則轉發新華社報道。

中文的官方媒體都沒有提到劉曉波逝世的消息。

圖片版權 AFP Image caption 新華社英文版有報道中國醫科大學附屬第一醫院舉行的記者會

新華社的英文稿件中，引述治療劉曉波的醫生指，醫院已以最佳的方法治療劉曉波。

報道指，劉曉波在彌留之際有妻子及幾名親屬陪伴。他們感謝醫護人員的努力。

《環球時報》英文版發表評論文章指，西方令劉曉波「誤入歧途」。

「當公眾得知劉曉波保外就醫的消息，中方一直專注劉曉波的治療，但一些西方勢力一直嘗試將劉曉波事件轉向政治化的方向，將事件當作『人權議題』處理。」

圖片版權 Reuters Image caption 《環球時報》指，西方把諾貝爾和平獎頒給劉曉波，是「綁架」他

「劉曉波彌留的日子被海外勢力政治化。他們利用劉曉波的病情，提升自己的形像及妖魔化中國。他們對延長劉曉波的生命不感興趣。當中方醫生盡其所能去拯救劉曉波，他們還高聲要求將垂危病人移至海外。」

「西方給予劉曉波光環，但這不會延續。將諾貝爾獎給他，西方『綁架』了劉曉波。」

「劉曉波生在中國在近代史中經歷最快經濟增長的時期，不過他在西方支持下，企圖與中國主流社會對抗。這決定了他悲劇性的生命。」