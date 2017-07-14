香港立法會宣誓風波：高院裁定非建制四議員喪失議席

圖片版權 AFP Image caption 法院裁定姚松炎、羅冠聰、梁國雄及劉小麗即時喪失議席。

香港法院就去年10月香港立法會宣誓風波的另一起訴訟宣判，裁定非建制派議員梁國雄、劉小麗、 姚松炎及羅冠聰就職宣誓無效，喪失議員資格。

2016年立法會開議之際，一些民主派與「港獨」派議員的宣誓被認為不莊重，時任行政長官梁振英聯同律政司司長先後提起兩起訴訟，要求撤銷合共六名議員資格，中國全國人大常委會也針對香港《基本法》的公職人員宣誓條文頒布「釋法」決定。

香港高等法院原訟庭法官星期五（7月14日）頒布判決書，裁定四人宣誓時不莊重，因此失去議席，有效期追溯至去年10月12日宣誓當天生效。

法院宣判時，四人正在立法會參加委員會會議，有關會議被馬上暫停，會議主席其後宣佈四人已喪失參加會議的資格。

這是繼此前被裁決宣誓無效的兩名年輕當選議員游蕙禎和梁頌恆之後，另外四名被禠奪資格的立法會議員——六名議員全為非親北京派議員。

周五被撤銷資格的四人在宣誓當時被監誓人裁定有效，但之後政府向法院提請司法覆核，法院最終作出撤銷資格的裁決。

四名議員被指宣誓時不莊重：姚松炎在第一次試圖宣誓時在誓詞中間加入了額外字句，劉小麗以每字間隔長達六秒的超慢速讀完誓詞，梁國雄攜帶象徵2014年民主抗議運動的黃色雨傘宣誓，羅冠聰則將誓詞中「中華人民共和國」的「國」字提高聲調。

法官在判詞中指，四人的宣誓方式清楚顯示，他們沒有打算作出真誠的宣誓，無意履行宣誓的責任，有違宣誓的原則。

作為中國的一部分，香港特別行政區立法會的宣誓詞當中包括了效忠中華人民共和國以及香港特區基本法的具體字眼。

兩派議員反應

親北京議員對判決結果表示歡迎。

"我們的立法會是一個莊嚴的立法會，"建制派議員梁美芬告訴香港記者說，四名議員給予社會一個信息：他們根本不會效忠中華人民共和國以及香港特區基本法。

"這是給回一個很清晰的信息給社會。"

「今日我們四位議員面對的問題，不是我們四人的問題，」被撤銷資格的議員之一梁國雄在判決後告訴記者說，「我們知道這樣做是有結果的。」

他表示，立法會是香港唯一有選民直選的地方，判決結果「不能接受」。

另一名被撤銷資格的議員劉小麗指責中共與香港政府以「蘿蔔和大棒」對待香港人。

「不要輕視這件事對香港的意義，」劉小麗說。

姚松炎則對曾經投票他的選民表示感謝，並聲稱他們的當選已經顯示政府「懼怕」他們，因此香港政府「千方百計」要剝奪他們的議員資格。

去年當選成為香港立法會史上最年輕議員的羅冠聰則表示，政府將法庭「擺上枱」，利用法治達到政治目的。

四人被撤銷資格後，意味著在補選之前，非建制派陣營在立法院佔據議席不足三分之一，失去了否決權——政府在立法會提出的議案只需得到建制派支持，非建制派的反對票將不足以否決議案。

政治團體香港眾志發表聲明，指責當局「辱沒港人意志」。

聲明指，六名被撤銷資格的議員代表合共18.5萬選民的選票，指責政府「打壓民主人士」，是「香港民主的倒退」。