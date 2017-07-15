中國官方：劉曉波遺體已火化 做法「符合風俗」

圖片版權 Liu Xia Image caption 劉曉波和妻子劉霞在一起。

中國官方公布，早前逝世的諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺體已於周六（7月15日）在瀋陽火化。

中國醫科大學附屬第一醫院在記者會上，表示按劉曉波家屬的意願及風俗，把他的遺體在當地時間約6時30分（格林威治時間7 月14日晚上10時30分）一家殯儀館火化。火化前有告別儀式，劉曉波的遺孀劉霞及親友都有出席。

醫院發言人說，劉曉波遺體火化後，劉霞把骨灰盒「緊緊抱在懷中」。

中國人權民運信息中心引述劉曉波家屬表示，希望將他的遺體存放七天，過了「頭七」才火化，但當局以「各種理由」逼家屬同意把遺體匆匆火化。

但瀋陽市政府新聞發言人表示，在劉曉波死後第三天火化「符合當地老百姓的風俗」。對於外界指無法聯絡劉曉波的妻子劉霞，香港無線電視引述發言人報道指，她在丈夫逝世後情緒低落，中國政府「有責任保護她」。

你的器材不支持播放多媒體材料 劉霞與劉曉波：艱難的羅曼史

官方《環球時報》英文版在周六再次發文，批評西方把他「奉若神明」，但這並不能抵銷他所犯的「罪行」。評論文章也指，劉曉波是中國改革與開放的「破壞分子」。

另外，挪威諾貝爾委員會主席安德森（Berit Reiss-Andersen）周五（7月14日）向奧斯陸中國領事館申請簽證到中國被拒。

她向路透社表示，中國官員要求她要獲探訪人──即劉曉波──或家屬的邀請，才可獲發簽證。她反指劉曉波已去世，亦無法聯絡他的妻子劉霞。