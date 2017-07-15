台灣解嚴30年：專訪邵玉銘──代蔣經國宣佈解嚴的人

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三十年前7月14日傍晚，台灣時任新聞局長邵玉銘緩步踏進新聞局記者室。超過二百名中外記者已經到場，靜候政府宣佈消息。

「奉總統令，宣告台灣地區，自76年（1987年）7月15日零時起解嚴。」

爾後30年間，台灣組織政黨參政不再是犯罪、各式書籍與思想得以流通，1996年起正式直選總統。2000年與2016年皆順利完成政黨輪替，新一代的年輕人享有民主、自由與人權，並認為這是生活密不可分的一部分。

台灣解嚴滿30年之際，邵玉銘回憶起當時的處境，還是有些不可思議。邵玉銘回憶：「當時13日我接到總統府副秘書長電話，要我14日下午六時宣佈解嚴，我一度不敢相信。」

雖然解嚴一事先前政府早已定案，但就常理而言，這種重大決策都要由總統宣佈，留美多年的邵玉銘，也知道白宮都是這樣處理，隨後他婉拒，認為還是總統蔣經國親自宣佈較好。

然而過不久，副秘書長來電又說「總統說你宣佈就可以了」。就這樣，邵玉銘成了末代戒嚴時期，同時也成為解嚴後首任新聞局長。他補充，他宣佈解嚴時講了句「奉總統令」，是他自己加的。

順勢而為

但邵玉銘也說，台灣的解嚴過程絶不倉促，而是在世界大勢下有條理地決定，當年的戒嚴令不外乎是為了反共反滲透。然而從70年代中期後，世界局勢發生變化，中華民國被迫退出聯合國，各國紛紛轉而與中華人民共和國建交。當初的「匪權」被扶正，中華民國的長年威權統治與自主性被質疑。

圖片版權 NMTH Image caption 台灣解嚴前，黨外運動已經形成，《美麗島》雜誌和成員是重要的力量

就在這時，黨外的民主運動也蓬勃發展，各種要求解嚴的聲浪不斷，後來黨外辦雜誌、報紙蓬勃，政府抓不勝抓，尤其1979年的美麗島事件國際審判，更是讓台灣人權受到世界注目。隨後，蔣經國就審慎思考解嚴的可能。

1983年回台教書的邵玉銘，先前在美國待了20年，他回憶在美國時，美國學者都把中華民國稱作"right-wing military dictatorship"，意即「右翼軍事獨裁政權」。

分析：如今中國與戒嚴時期的台灣有可比性嗎？

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台灣政治大學國家發展研究所所長，長年研究民主化發展的李酉潭對BBC中文表示，很多人會覺得中國目前處在台灣30年前的解嚴前狀態，經濟快速成長，但這是不對想法。

李酉潭說明，台灣過去雖然是威權體制，但還是有縣市長跟立委增額選舉，黨外有地下雜誌跟地下電台。但在中國完全不准出現，已經到了極權體制巔峰。中國共產黨就是以「萬世執政」作為依歸，沒有想把權力賦予人民的意思。

但李酉潭也認為，隨著科技日新月異，自由浪潮還是會持續拍打中國，「自由不是浪而是像風一樣了，中國再緊縮言論管制它還是有空隙鑽進去」，未來十年內的中國政局變化值得關注。

直到回台灣後，邵玉銘才發現戒嚴真的早不合時宜。再加上當時戒嚴的管制已經比50、60年代還要寬鬆，縣市長跟增額立委都可以正常選舉，實質的軍事戒嚴也名存實亡。

甚至到1986年民進黨自行宣佈成立時，蔣經國也沒指示警總（警備總部）抓人。他回憶當時蔣經國在國民黨中常會的發言「時代在變、潮流在變、環境在變」，進入新聞局任職後，邵玉銘即被蔣經國要求研究解嚴時機。

一人說了算

回顧當時台灣解嚴相對順利，沒有遇到太多阻礙，邵玉銘認為當時蔣經國的權威沒人敢挑戰這點很重要，他說「中華民國開國以來兩人說了話算數，就是蔣介石與蔣經國」。

邵玉銘提到當年蔣經國的想法是：「大家反抗政府，那就開放你們參政，大家一起堂堂正正進入國會議事。」

他表示，當時蔣經國身為一代強人，外面也有強大反對黨在成形，人民與政府間都有共識，才順勢讓台灣解嚴，而且沒有發生任何動亂。

圖片版權 Getty Images Image caption 蔣經國宣佈解嚴，是台灣歷史的轉捩點

邵玉銘形容，當時解嚴就是「順勢而為」，蔣經國來台灣將近40年裏，早就非常了解台灣民情，當然也深知台灣民眾對於公民權益的追求。甚至蔣經國曾跟的當時國民黨秘書長李煥說過：「台灣老百姓已經很好、很善良了，否則再這樣（指戒嚴）下去他們要革命了。」

加上當時許多留美留歐教書菁英，紛紛回國效力，他們長年吸收國外的民主思想，早就已經有經驗跟學養，解嚴已經是個整體氛圍下「一定要去做的事」。也因此當蔣經國決定解嚴，官方也都在等待他拍板定案後，放手去擬定一連串地黨禁、報禁開放。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣解嚴後，踏上民主之路。1996年是台灣第一次全民直選總統

再來是當時蔣經國開放解嚴時，也從沒有插手管制，讓當時的新聞局長邵玉銘大膽全都開放，「蔣經國很尊重我們的學識，因此我比照歐美國家，全都開放報禁、出版，甚至幫流行音樂辦了金曲獎，都是我在美國生活的經驗。」

而面對解嚴三十週年，邵玉銘回想起來還是很光榮：「曾有紐約時報的記者問我，解嚴成功了嗎？我回答，放眼全世界，我們解嚴沒有造成國家動亂、軍隊政變，並且實施民主改革，投出自己的總統，這個答案我想不用說。」

當然，他也開玩笑說：「常有人罵我們立法院會打架鬧事，但這也是他們可以鬧得最大極限了，我們不像中國或是韓國，他們是曾經把坦克車開上街去。」