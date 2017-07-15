中共「新星」陳敏爾入主重慶 有望晉身政治局

圖片版權 CNS Image caption 陳敏爾現年57歲，是中國政壇目前僅有三名1960年後出生的省委書記之一。（資料圖片）

中國官方新華社報道，原貴州省委書記陳敏爾獲任命為重慶市委書記。有分析認為，這顯示他將在今年稍後舉行的共產黨第十九次全國代表大會期間，獲任命為政治局常委。

官方履歷顯示，陳敏爾在2002年6月後任浙江省委常委，與時任省委書記習近平共事。2012年起轉職貴州，至2015年7月任省委書記。

同年，中共總書記習近平視察該省，稱讚陳敏爾管治有方，認為當地發展「大數據產業」有道理。

有香港媒體把陳敏爾喻為中共的「政治新星」，認為他成為重慶直轄市的「一把手」，顯示他幾乎肯定會晉身政治局。

但路透社分析認為陳敏爾「入局」還需要一點時間，因為他的任命距離共產黨舉行十九大只有數個月的時間，若相隔這麼短時間便讓他成為政治局一員將「不尋常」。

圖片版權 CNS Image caption 原重慶市委孫政才政治去向未明。（資料圖片）

新華社的報道並沒有註明原重慶市委孫政才將「另有任用」，這與其他大部份不是因為受查而免職的官員不同，惹來猜測。

曾有分析指他有望獲習近平培養成自己的接班人，但中紀委巡視組在2017年2月批評重慶市委「領導弱化」，「學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神有差距」，選拔官員也「把關不嚴」。

路透社也引述消息指，中紀委早前批評他未盡全力去除前重慶市委薄熙來的影響，對他「不再重用」。