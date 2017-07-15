澳戰史專家：印度自欺欺人 中印或重啟戰端

圖片版權 Getty Images Image caption 中印邊境問題長期存在。

常有人說，中國民族主義相當危險，會導致國際爭端惡化。但在目前的中印邊境摩擦中，印度的民族主義是否也值得關注呢？

中印軍隊在兩國邊境錫金段持續對峙已有一個月，雙方各執一詞，互不相讓。

印度指責中國試圖通過在洞朗地區修築道路改變現狀，而中國則說印軍越過已定邊界進入中國境內，"性質非常嚴重"。

研究1962年中印邊境戰爭的權威戰史專家、澳大利亞籍英國記者內維爾•馬克斯維爾（Neville Maxwell）認為，兩國軍隊在邊境對峙很危險，甚至可能導致第二次中印戰爭。

他在香港《南華早報》的《本周亞洲（This Week in Asia）》欄目著文寫道，要避免衝突，就必須無條件展開全面的中印邊界談判。

但馬克斯維爾認為，開展談判的難度很大，因為印度國內的敵對情緒和"扭曲的群體受害者心態"使政府難以扭轉政策。

渴望復仇

圖片版權 Getty Images Image caption 中印兩國曾經在1962年爆發邊境戰爭。

馬克斯維爾曾任倫敦《泰晤士報》駐南亞記者，期間報道了1962年的中印邊境戰爭。

他後來著有《印度對華戰爭》一書，指出該戰爭實際上是由印度挑起。這本書被認為是研究中印戰爭的權威史學著作。

馬克斯維爾在《南華早報》的文章中寫道，印度方面一直維持著兩個自欺欺人的幻覺。其一是"中國無端侵略"，而印度是無辜的受害者。

他說："儘管這個神話早已在國際上被揭穿證偽，但在印度卻在軍方和政界高層醞釀出一種復仇的渴望。"

而更嚴重的一個幻覺是，印度的領土範圍是上千年的歷史自然形成的。尼赫魯總理曾在1954年稱，印度以歷史研究為依據單方面確定的邊界，"任何其他人都無權討論"。

因此，儘管北京屢次要求進行邊界談判，但尼赫魯拒不理睬，而他的繼任者也都堅持這樣的僵硬立場。

不僅如此，所有接受過教育的印度人，都被灌輸"中國佔領印度領土"的虛假觀念。這種國內氛圍使邊界爭端很容易發展為危機。

誰挑起摩擦？

Image caption 發生對峙的洞朗地區位於不丹印度中國交界處。

那麼，這次的摩擦事件是哪一方挑起的呢？印軍是否非法越界進入中國境內？

印度外秘蘇傑生日前說，雙方擁有很長的邊界線，且都未實際劃定，出現了分歧都可以像以前那樣得到解決。

但中國外交部發言人耿爽在7月12日的例行記者會上表示，錫金段邊界是目前唯一一段已經劃定的中印邊界，印軍此次越界"與以往雙方邊防部隊在未定界地區發生的摩擦有本質區別"。

馬克斯維爾支持中方說法。他說，此次衝突的地區是中印之間僅有的一段無爭議邊界。按1890年《中英會議藏印條約》定下的邊界來看，印軍指揮官，不管是擅自行動還是遵守上級命令，確實指揮士兵進入了中國領土。

印度聲稱這是中國、印度和不丹的三方問題。但馬克斯維爾說，不丹並非真正獨立，而只是印度控制下的傀儡。印度有一個旅的軍隊永久駐扎在不丹境內。

衝突經過

圖片版權 AFP Image caption 中印邊境上的印度士兵

這次衝突發生的地點是中國稱為洞郎（Donglang）、印度稱為都克欄（Doklam）的一片邊境高地。衝突的起源是印度阻攔中國在該邊境區域擴建道路。

這片高地位於中國南部、印度東北錫金邦以及不丹的交界地帶。中國和不丹在這一區域有領土糾紛，而印度支持不丹。

不丹是目前中國14個陸地鄰國中唯一一個沒有和中國建交的國家，但和印度關係密切。中不建交的最大障礙正是劃界問題。

印度的關注點是，一旦中方完成了這些道路建設，中國軍力會更加方便地覆蓋在戰略上十分敏感的"咽喉地帶"，這一20公里寬的咽喉地帶是印度本土和7個東北邦的連接走廊。

印度軍方人士告訴區域問題分析專家蘇比爾•包米克（Subir Bhaumik）說，印方抗議並阻止了中國的修路人員，這導致中國軍隊衝進印軍防區並毀掉了拉頓（Lalten）前哨的兩個碉堡。

中國方面則表示，印度邊防部隊阻止中國修路，妨礙了中國方面的"正常舉動"。中方要求印軍立即後撤。