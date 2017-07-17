憶當年："民族救星"與馬屁文化

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 台灣首次"國造"輕型教練機因為作為蔣介石的生日禮物而稱為介壽號

台灣在民主化之前曾經經歷一段如今看來似乎是不可思議的年代，那是一個上下充滿著拍馬逢迎還有阿諛奉承的年代。

1949年，蔣介石來到台灣，把台灣當作是所謂的"復興基地"，朝思暮想的就是"反攻大陸"、"解救大陸同胞"，但是他面臨了一個重大的挑戰。

雖然蔣介石號稱領導中國對日抗戰八年、"贏得最後的勝利"，不過對被日本統治了五十年的台灣而言，人民對他是陌生的、因為日本在戰時的宣傳，所以人民對他的印象可能還是非常負面的。

更何況兩年之前，國民政府大力鎮壓228事件，對"退一步即無死所"的蔣介石而言，台灣並非所謂的"順民之地"，而跟著國民政府撤退到台灣的大約兩百萬軍民，不但未必每個都是對他忠心耿耿，也許還有不少人質疑這位把大陸江山丟掉的"世界偉人"。

蔣介石在台灣"複行視事"之後，為了鞏固在台灣的執政，國民黨政府對內政肅異己、對民間則是啟動了後來被戲稱為"造神"的行動，伴隨而來的就是如今看來是逢迎拍馬的荒誕行徑。

六十年代，蔣介石身體狀況還可以，故而幾乎每年都會在紀念辛亥革命的雙十節發表講話，內容大同小異，無非都是反攻必勝、建國必成、"消滅萬惡共匪、解救大陸同胞"，講稿最後循例由蔣介石帶領眾人高呼三民主義萬歲、中華民國萬歲，但是結束之後，他身旁的各級官員就會立刻舉拳高呼"蔣總統萬歲、萬歲、萬萬歲"，然後奏起從戎樂，蔣介石夫婦面帶笑容揮手致意轉身離開發表演講的總統府陽台。

歷史課本從三皇五帝一路到民國34年（1945年），但是不提之後大陸如何"江山異色"，每到10月31日也就是所謂的"總統蔣公華誕"，政府控制之下的電視台和廣播電台就播放"領袖、領袖、偉大的領袖、你是大時代的偉人、你是大時代的舵手..........."，歌頌這位"民族救星"。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 蔣介石1950年在舟山群島撤退之後寫給胡璉將軍的親筆函，內容明顯看出當時對戰局擔憂不已。

當年台灣要發展航空工業，從美國民間弄來了一種雙座輕型螺旋槳飛機的藍圖，以克難的方式生產了第一架"國造"輕型教練機，並在蔣介石生日的時候"呈獻"祝壽，故而命名為介壽號。

後來台灣取得美國授權在台灣裝配F5E型戰鬥機，也是循例在蔣介石生日的時候"呈獻"祝壽，取名為"中正"號，如此的例子不一而足、比比皆是。

雖然如此，也不見得所有的逢迎拍馬都能取得歡心，例如台灣不少地方都有中正路，但是中央政府"播遷"所在地、臨時首都--台北市卻沒有，這是為什麼呢？據稱原本是有此一計劃，不過這條路既然是主要幹道就會很長，很長又會與多條其他幹道交叉、交叉按照習慣就會分段，也就是中正路一段、二段. ........，因此被認為"甚為不宜"，所以台北沒有中正路，而分佈在台灣的中正路也因此沒有分段。

在台灣民主化之後，這些在現在看來荒誕不經的行徑雖然已經不復存在，而對經歷過那段日子的人而言，如今想來可能會啞然失笑。